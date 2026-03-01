- Дата публикации
Операция США против Ирана: сколько американских военных погибло — официально
В рамках операции Epic Fury трое военнослужащих США погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения.
США подтвердили потери во время операции против Ирана. Погибли трое американских военнослужащих и пятеро ранены.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об этом 1 марта.
В официальном обновлении говорится именно о гибели трех американских военнослужащих и пятерых тяжелораненых в рамках операции Epic Fury («Эпическая ярость»).
В командовании отметили, что еще несколько военных получили легкие ранения обломками и контузиями и сейчас проходят процедуру возвращения в службу. Активная фаза боевых действий продолжается, а меры реагирования продолжаются.
«Основные боевые операции продолжаются, наш ответ продолжается.
Ситуация остается динамичной, поэтому из уважения к семьям мы не будем разглашать дополнительную информацию, в том числе имена погибших, в течение 24 часов после сообщения их близких», — заявило командование США.
Последствия атак: заявления США и Ирана
Ранее Центральное командование заявило о попадании по иранскому фрегату класса «Джамаран». А революционная гвардия (IRGC) Ирана заявила об атаке на американский авианосец « Авраам Линкольн » в Персидском заливе. Однако США опровергли информацию о поражении и опубликовали фотографии боевых вылетов истребителей с борта корабля.
Ситуация в регионе остается напряженной, а стороны обмениваются взаимными заявлениями по поводу последствий атак.
Известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и его семьи погибли после ударов США и Израиля по Тегерану.