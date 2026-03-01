Удары по Ирану: США переняли в Украине тактику дроновых атак

Последствия ударов по Ирану / © Associated Press

Американские военные в ходе операции в Иране применили недорогие ударные беспилотные летательные аппараты одноразового использования. Впервые такую тактику использовали Силы обороны Украины для противостояния полномасштабному вторжению РФ.

Об этом пишет Politico.

«Первые часы операции включали запуск высокоточных боеприпасов с воздуха, суши и моря. Кроме того, оперативная группа Скорпион-забастовка Центрального командования впервые применила в боевых действиях недорогие ударные беспилотники одноразового использования», — говорится в сообщении Центкома США.

Журналисты напомнили, что украинские военные начали применять такую тактику после полномасштабного вторжения России в 2022 году, и это помогло выстоять, несмотря на меньшую огневую мощь и преимущество врага в количестве личного состава. Позднее использование недорогих БПЛА переняли россияне, что трансформировало современную тактику ведения войны.

Напомним, 28 февраля 2026 года Соединенные Штаты Америки и Израиль начали массированную и скоординированную военную кампанию против Ирана. Эту операцию американская администрация назвала «Эпическая ярость», а израильская сторона — «Рев льва».

Первая волна атак была сосредоточена на ключевых правительственных и военных объектах Ирана. Удары наносились по штаб-квартире Верховного лидера Али Хаменеи, зданию парламента, судебным органам, разведывательным службам и объектам КСИР в Тегеране.

В ответ Иран быстро отреагировал на нападение, запустив волну баллистических и крылатых ракет. Целями стали многочисленные военные базы США на Ближнем Востоке, в частности в Бахрейне (штаб-квартира 5-го флота ВМС США), Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также «военные и центры безопасности» в Израиле.

Сегодня стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб после ударов США и Израиля по Тегерану. Также погибли и члены его семьи.