С какими продуктами нельзя пить кофе: это может привести к негативным последствиям

С чем нельзя пить кофе / © unsplash.com

Реклама

Кофе — один из самых любимых напитков в мире. Он бодрит, улучшает концентрацию и дарит приятное ощущение в начале дня. Но, несмотря на пользу и наслаждение, кофе важно употреблять правильно. Нутрициологи предупреждают: некоторые пищевые сочетания с кофе могут вызвать дискомфорт, ухудшать усвоение питательных веществ или даже создавать дополнительную нагрузку для сердца и пищеварительной системы.

Молоко и сливки низкого качества

Хотя кофе с молоком — привычная комбинация, проблема возникает тогда, когда используют дешевые растительные сливки, порошковые заменители или обезжиренное молоко. Почему опасно:

синтетические загустители при взаимодействии с кофеином могут вызывать вздутие;

обезжиренное молоко плохо усваивается, если его соединить с горячим напитком;

дешевые смеси нередко перегружают поджелудочную.

Если хотите добавить молоко — выбирайте натуральное и минимально обработанное.

Реклама

Мясные жирные блюда

Кофе после мяса — первая ошибка, из-за которой еда дольше переваривается. Что происходит:

кофеин замедляет работу желудочных ферментов;

жирные блюда задерживаются в желудке на более длительное время;

возникает тяжесть, газообразование и переполнение.

Диетологи рекомендуют выдерживать минимум 40 минут после мясного блюда.

Продукты с высоким содержанием железа

Сюда входят печень, шпинат, гречка, бобовые. Опасность комбинации:

кофе снижает усвоение железа почти на 40%;

это особенно критично для беременных, детей и людей с анемией;

даже одна чашка после железосодержащей пищи сводит пользу к нулю.

После таких продуктов кофе должен употребляться не раньше чем через час.

Реклама

Алкоголь

Некоторые полагают, что эспрессо бодрит организм после вина или коктейля. На самом деле, это опасный миф. Почему нельзя смешивать напитки:

такое сочетание нагружает сердце;

повышается риск обезвоживания;

кофеин маскирует опьянение, что может привести к неправильным решениям.

Шоколад и какао

Два напитка, содержащие стимуляторы, вместе создают избыток кофеина. Последствия:

повышенная тревожность;

учащенное сердцебиение;

нарушение сна даже во второй половине дня.

Особенно осторожно следует относиться к такому тандему людям, чувствительным к кофеину.

Как правильно пить кофе, чтобы он приносил только пользу