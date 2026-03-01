З якими продуктами в жодному разі не можна пити каву: це може призвести до негативних наслідків

З чим не можна пити каву / © unsplash.com

Реклама

Кава — один із найулюбленіших напоїв у світі. Вона бадьорить, покращує концентрацію та дарує приємне відчуття на початку дня. Та попри користь і насолоду, каву важливо вживати правильно. Нутриціологи попереджають: деякі харчові поєднання з кавою можуть викликати дискомфорт, погіршувати засвоєння поживних речовин або навіть створювати додаткове навантаження для серця та травної системи.

Молоко та вершки низької якості

Хоча кава з молоком — звична комбінація, проблема виникає тоді, коли використовують дешеві рослинні вершки, порошкові замінники або знежирене молоко. Чому небезпечно:

синтетичні загусники при взаємодії з кофеїном можуть викликати здуття;

знежирене молоко погано засвоюється, якщо його поєднати з гарячим напоєм;

дешеві суміші нерідко перевантажують підшлункову.

Якщо хочете додати молоко — обирайте натуральне та мінімально оброблене.

Реклама

М’ясні жирні страви

Кава після м’яса — перша помилка, через яку їжа довше перетравлюється. Що відбувається:

кофеїн сповільнює роботу шлункових ферментів;

жирні страви затримуються у шлунку на довший час;

виникає тяжкість, газоутворення та відчуття переповнення.

Дієтологи радять витримувати мінімум 40 хвилин після м’ясної страви.

Продукти з високим вмістом заліза

Сюди входять печінка, шпинат, гречка, бобові. Небезпека комбінації:

кава знижує засвоєння заліза майже на 40%;

це особливо критично для вагітних, дітей та людей з анемією;

навіть одна чашка після залізовмісної їжі зводить користь нанівець.

Після таких продуктів кава має бути не раніше ніж через годину.

Реклама

Алкоголь

Деякі думають, що еспресо бадьорить організм після вина чи коктейлю. Насправді це небезпечний міф. Чому не можна змішувати напої:

таке поєднання навантажує серце;

підвищується ризик зневоднення;

кофеїн маскує сп’яніння, що може призвести до неправильних рішень.

Шоколад та какао

Два напої, що містять стимулятори, разом створюють надлишок кофеїну. Наслідки:

підвищена тривожність;

прискорене серцебиття;

порушення сну навіть у другій половині дня.

Особливо обережно треба ставитися до такого тандему людям, чутливим до кофеїну.

Як правильно пити каву, щоб вона приносила лише користь