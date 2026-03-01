Прогноз / © ТСН.ua

На початку березня для Водоліїв готується подія, яка може змінити звичний перебіг справ. Зірки натякають на несподіваний поворот — це може бути нова пропозиція, раптове знайомство або рішення, яке доведеться ухвалювати швидко.

Астрологічна картина періоду сприяє сміливим крокам. Якщо раніше ви сумнівалися або відкладали важливу розмову, саме зараз варто діяти. Інтуїція буде особливо загостреною — прислухайтеся до внутрішнього голосу, навіть якщо логіка підказує інше.

Початок березня може принести:

несподівані новини у професійній сфері;

шанс проявити себе в новому проєкті;

важливу розмову, яка розставить усе на свої місця;

приємний сюрприз у особистому житті.

Астрологи радять Водоліям не боятися ризику. Те, що спершу здаватиметься невизначеністю, згодом може обернутися вигідною можливістю. Зірки на вашому боці, але ініціативу доведеться проявити саме вам.

Початок березня стане періодом оновлення — варто прийняти зміни, а не чинити їм опір.

Нагадаємо, старт весни обіцяє й нові гроші, а також важливий вибір для деяких знаків зодіаку.

Оракул Ленорман відкриває новий весняний період і вказує на фінансові можливості та рішення на початку березня.

