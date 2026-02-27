Астрологиня назвала знаки зодіаку, які виживуть у будь-яких умовах

Гороскоп / © Credits

Для одних такі випробування виявляються дуже важкими, а подекуди й нездоланними, тоді як інші легко виходять з аналогічних ситуацій.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які виживуть у будь-яких умовах

Козоріг

Козороги мають цілий набір якостей, які не дадуть їм пропасти ніде, включно з найскладнішими обставинами, які важко пройти. Вони працьовиті, наполегливі в досягненні цілей, які перед собою поставили, дотримуються дисципліни, мають стратегічне мислення та однаково комфортно почуваються як у компанії, так і в цілковитій ізоляції.

Водолій

Водолії до вирішення будь-якого завдання, яке виникає на їхньому шляху, підходять із креативного погляду — саме ця якість допомагає їм знайти вихід із найскладнішої ситуації, з якою не впораються представники інших знаків. До того ж, вдається їм це досить легко, без особливих зусиль, що теж має важливе — можна навіть сказати, величезне — значення.

Риби

Сила Риб — у притаманному їм терпінні: вони охоче ставляться до будь-яких обтяжливих для їхнього життя обставин, справедливо вважаючи, що ніщо не триває вічно — рано чи пізно все владнається, треба тільки зачекати. Зазвичай, так і трапляється, а представники знака зберігають у собі безліч нервових клітин, які стануть у пригоді їм у розв’язанні інших питань.

