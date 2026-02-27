ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
323
1 хв

МВФ погодив Україні 8 млрд доларів, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 27 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
МВФ

МВФ / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 лютого 2026 року:

  • МВФ затвердив нову програму для України на 8 млрд доларів Читати далі –>

  • В Ізмаїлі пролунала серія вибухів під час атаки дронів Читати далі –>

  • Дружина президента США вперше в історії проведе засідання Ради безпеки ООН Читати далі –>

  • Українські АЕС вимушено зменшили генерацію: Шмигаль назвав причину Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

