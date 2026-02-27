- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 323
- Час на прочитання
- 1 хв
МВФ погодив Україні 8 млрд доларів, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 27 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 лютого 2026 року:
МВФ затвердив нову програму для України на 8 млрд доларів Читати далі –>
В Ізмаїлі пролунала серія вибухів під час атаки дронів Читати далі –>
Дружина президента США вперше в історії проведе засідання Ради безпеки ООН Читати далі –>
Українські АЕС вимушено зменшили генерацію: Шмигаль назвав причину Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>