- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 272
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина президента США вперше в історії проведе засідання Ради безпеки ООН
Це буде перший випадок, коли засідання Ради безпеки очолить дружина чинного президента США.
Перша леді США Меланія Трамп 2 березня головуватиме на засіданні Ради безпеки ООН.
Про це повідомив постійний представник США при ООН Майк Волтц.
За його словами, саме цього дня Сполучені Штати переберуть на себе ротаційне головування в Радбезі.
Очікується, що це буде перший випадок, коли засідання Ради безпеки очолить дружина чинного президента США. Зазвичай такі зустрічі проводить посол країни-представника або високопоставлений урядовець.
«Меланія Трамп уперше як перша леді США головуватиме в Раді безпеки — у перший же день головування Америки в раді. Зробимо ООН знову великою!» — написав Волтц.
В офісі першої леді уточнили, що її виступ буде присвячений ролі освіти у просуванні толерантності та зміцненні миру у світі.
Під час засідання планується обговорення питань освіти, технологій, миру та безпеки.
Раніше повідомлялося, що перша леді США особисто прозвітувала про успішну операцію з порятунку дітей, яких примусово розлучили з батьками та вивезли на територію Росії.
Ми раніше інформували, що Меланія Трамп веде переговори з командою російського диктатора Путіна.