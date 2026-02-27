Дружина президента США вперше в історії проведе засідання Ради безпеки ООН

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп 2 березня головуватиме на засіданні Ради безпеки ООН.

Про це повідомив постійний представник США при ООН Майк Волтц.

За його словами, саме цього дня Сполучені Штати переберуть на себе ротаційне головування в Радбезі.

Очікується, що це буде перший випадок, коли засідання Ради безпеки очолить дружина чинного президента США. Зазвичай такі зустрічі проводить посол країни-представника або високопоставлений урядовець.

«Меланія Трамп уперше як перша леді США головуватиме в Раді безпеки — у перший же день головування Америки в раді. Зробимо ООН знову великою!» — написав Волтц.

В офісі першої леді уточнили, що її виступ буде присвячений ролі освіти у просуванні толерантності та зміцненні миру у світі.

Під час засідання планується обговорення питань освіти, технологій, миру та безпеки.

Раніше повідомлялося, що перша леді США особисто прозвітувала про успішну операцію з порятунку дітей, яких примусово розлучили з батьками та вивезли на територію Росії.

Ми раніше інформували, що Меланія Трамп веде переговори з командою російського диктатора Путіна.