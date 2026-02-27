Чи може війна в Україні закінчитися через місяць або у 2026 році: експерт назвав головну умову

На думку військового та політолога, зупинити Росію зможе надпотужний удар. / © ТСН

Війна в Україні має закінчитись протягом місяця — про таке своє бажання в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловився очільник США Дональд Трамп.

Про таке прагнення американського лідера повідомило американське видання Axios, яке посилається зокрема і на українських посадовців.

Своєю чергою, низка українських політичних та військових експертів вважають, що війна Росії проти України має вкрай низькі шанси закінчитись навіть до кінця 2026 року, не кажучи про термін у декілька тижнів.

Але при цьому є шанси на те, що війна може суттєво зменшити темпи після літа.

Таку свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий та політолог Кирило Сазонов.

«Ця ситуація мені нагадує жарт про мушкетерів, які зустрілись через 10 років та поставили питання про те, коли зустрінемось наступного разу. Пролунала відповідь, мовляв, давайте зустрінемось через 20 років або через 30, а хтось сказав про те, що давайте завтра. Володимир Зеленський каже, що було б добре закінчити війну протягом 2026 року, а Трамп каже, що давайте за місяць. Не вистачає кого з гумором, хто сказав би: а давайте завтра», — іронізує Кирило Сазонов.

Та продовжив: «Як її реально закінчити за місяць? Трамп її не може завершити, тому що він її не починав. Він може допомагати, тиснути, але просто своїм рішенням завершити її він не може. Війну розпочала Росія і Росія її продовжує».

Війна в Україні закінчиться швидко за такої умови

До цього експерт додає: «З одного боку тисне на фронті, з іншого — обстрілює наші міста, інфраструктуру. Вчора всі бачили, скільки областей були під ударами. Росія виставляє умови і ми розуміємо, що вони — проміжні. Вимоги Росії нереальні, ми на них не підемо. Росія продовжує бойові дії. Щоб завершити війну протягом місяця, то потрібно зібрати всі ракети Tomahawk, які є у США та завдати потужного удару по всій території Росії. Тоді, можливо, через місяць нікому буде воювати. Але Трамп цього не зробить. Рубіо (держсекретар США — ред.) каже, що вводяться санкції проти Росії, продаємо Україні зброю. Мабуть, це — максимум, що вони роблять».

За його словами, наміри закінчити війну за місяць — це бажання.

«Воно нагадує вислів Трампа про намір завершити війну за 24 години. Це чудове бажання, яке ми поділяємо, але це — нереально. Щоб воно здійснилось, то США, НАТО та Україна повинні завдати потужного удару по Росії. Тільки так. Тоді за місяць буде мир. Росія піде на мир, коли не зможе воювати, коли їй буде вкрай важко, коли буде дуже боляче», — впевнений Кирило Сазонов.

Продовжуючи, він зауважив: «Днями генерал Павло Паліса, який мабуть спирається на дані розвідки, заявив, що Кремль ставить своїм військовим завдання до кінця березня захопити Донецьку область. Потім — Херсон, Миколаїв, Одесу. Ми розуміємо, що такі плани у них є. Вони будуть до них йти до тих пір, поки у них є сили. Будуть гризти стільки, поки не випадуть зуби. Це — реальність».

Переговори про мир: до чого вони призведуть

На переконання Сазонова, зараз перемовини можуть дати обмін полоненими.

«Якщо це вдасться за допомогою США та інших союзників — це вже чудово. По-друге: ми маємо демонструвати у першу чергу Трампу, що ми хочемо миру, що налаштовані на перемовини і не виходимо з них. Більше «вижати» з перемовин не зможемо. Як частину перемовин Росія сприймає свої удари по Україні, по нашій інфраструктурі та енергетиці. Росія не може домовлятися на нормальних умовах. Росія буде домовлятися тільки з тим, кого вважає сильним. Наприклад, США».

На питання про те, чи є шанси на припинення вогню протягом декількох місяців, до кінця 2026 року, Кирило Сазонов відповів так: «Я сподіваюсь, що влітку в Росії буде велика економічна криза. Сподіваюсь на осінь і що Росія буде вимушена йти на перемовини».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Трамп зробив заяву щодо закінчення війни в Україні. Американський лідер наголошує на прагненнях «закінчити дев’яту війну».