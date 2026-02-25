Як закінчиться війна в Україні: експерти назвали три сценарії

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення російська військова кампанія в Україні трансформувалася у затяжний конфлікт на виснаження. Росія утримує контроль над частиною української території, проте зазнає колосальних втрат, тоді як Україна продовжує проводити локальні контрнаступальні операції.

Американські аналітики, дипломати та колишні військові посадовці в коментарі для Fox News спрогнозували три можливі шляхи подальшого розвитку подій.

Сценарій перший: затяжний позиційний глухий кут

За словами колишнього верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, відставного генерала ВПС США Філіпа Брідлава, найбільш імовірним короткостроковим сценарієм залишається збереження поточного статусу-кво, де жодна зі сторін не може завдати вирішального стратегічного удару. Водночас він наголошує, що Росія не перемагає у цьому конфлікті.

«Росія, ймовірно, світова наддержава з однією з трьох найкращих армій світу… за 12 років захопила близько 20% України. І вони втратили, за деякими даними, понад 1,2 мільйона осіб у цьому конфлікті. Це конфлікт, в якому Росія не — я повторюся — не перемагає», — констатував генерал Брідлав.

Сценарій другий: успіхи на полі бою змінюють дипломатію

Другий варіант розвитку подій пов’язаний із тактичними успіхами Сил оборони України, які можуть змінити баланс сил за столом переговорів. За словами експертів, нещодавні проблеми з російськими системами управління дозволили українським військовим провести успішні операції.

Виконавча директорка Vandenberg Coalition Керрі Філіпетті вважає, що динаміка на полі бою безпосередньо впливає на дипломатичні позиції сторін.

«Нещодавні наступи України з повернення своєї території — це ще один сигнал про те, що військова машина Путіна продовжує атрофуватися. Пошук міцного і справедливого миру через переговори часто залежить від динаміки — і просто зараз вона на боці українців», — зазначила Філіпетті.

На думку Філіпа Брідлава, для закріплення цього успіху необхідна чітка політична заява Вашингтона про те, що США не дозволять Росії перемогти і нададуть Києву всі необхідні ресурси для зупинення агресора.

Сценарій третій: ескалація або втома Заходу

Третій, найбільш небезпечний сценарій, передбачає затягування війни на користь РФ через непослідовну підтримку з боку союзників. Відставний генерал-лейтенант Річард Ньютон наголошує, що стримування залишається ключовим фактором безпеки.

«Через чотири роки цієї жахливої війни фундаментальний урок залишається незмінним: мир можливий тільки тоді, коли умови диктує сила. Путін буде продовжувати жорстоко випробовувати нашу рішучість доти, доки ціна його агресії не переважить будь-яку можливу вигоду», — попередив генерал Ньютон.

Генерал Брідлав розкритикував підхід до врегулювання конфлікту шляхом поступок агресору, назвавши це стратегією «миру через слабкість».

«Замість того, щоб диктувати їм, що робити, ми йдемо до хороших хлопців і говоримо: "Ви повинні поступитися більше, тому що погані хлопці погано поводяться в пісочниці". Це мир через слабкість, а не мир через силу», — підсумував Філіп Брідлав.

Чи можливий мир в Україні 2026 року

Нагадаємо, аналітик Sky News Майкл Кларк в одному зі своїх аналізів заявляв, що готовність президента РФ Володимира Путіна продовжувати бойові дії робить малоймовірним завершення війни 2026 року.

За його оцінкою, суттєвих змін на полі бою наразі не спостерігається, оскільки масове застосування дронів обома сторонами фактично «заморожує» лінію фронту. На його думку, ситуація навряд чи зміниться, доки не буде знайдено ефективного способу протидії безпілотним технологіям.

Водночас Кларк зазначав, що стратегічний контекст може зазнати змін залежно від політичних процесів у США, Росії, Китаї та країнах Європи. Він не виключав, що потенційні зміни у Вашингтоні, економічна ситуація в РФ або трансформації всередині НАТО можуть вплинути на подальший перебіг війни.