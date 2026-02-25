- Дата публікації
Більше 1,1 млн українців отримали допомогу: цифра підтримки Метінвест Ахметова армії та державі за час великої війни
За чотири роки повномасштабної війни група «Метінвест» спрямувала на підтримку держави та громадян 10,1 млрд грн, із яких 7,3 млрд грн - на потреби Сил оборони в межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова».
Як повідомили в компанії, допомога охопила понад 1,1 млн українців. Для армії налагоджено системне виробництво та постачання інженерних і захисних конструкцій. Зокрема, військовим передано 900 підземних укриттів «криївка», на їхній базі створено командні пункти та збудовано два підземні шпиталі поблизу лінії фронту. Перший із них уже врятував близько 4 тис. поранених.
Компанія також виготовляє захисні екрани для бронетехніки (передано 309 одиниць), протимінні трали (31 од.), долучається до будівництва фортифікацій - на Донецькому та Запорізькому напрямках облаштовано понад 200 км оборонних ліній.
Серед переданої техніки та обладнання - понад 8,3 тис. розвідувальних дронів, 2 088 тепловізорів та оптичних приладів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, 765 систем резервного живлення, 795 автомобілів, а також 1,55 млн літрів пального. Крім того, армії передано 31 655 аптечок і турнікетів, а на розвиток тактичної медицини спрямовано майже 26 млн грн.
Для цивільного населення спільно з Фонд Ріната Ахметова реалізується гуманітарний проєкт «Рятуємо життя», у межах якого допомогу отримали близько 516 тис. мирних жителів. В Україну доставлено близько 4,2 тис. тонн продуктів і товарів першої потреби, лікарні забезпечено медикаментами та обладнанням на 9,5 млн грн.
Окремо компанія підтримує мобілізованих працівників і ветеранів, забезпечуючи програми реабілітації та адаптації, а також інвестує в укриття й безпеку на підприємствах.
Попри втрату активів у Маріуполі та Авдіївці, «Метінвест» продовжує роботу на інших виробничих майданчиках та залишається одним із найбільших платників податків: із 2022 року компанія спрямувала до бюджетів усіх рівнів близько 74 млрд грн.