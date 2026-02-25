Більше 1,1 млн українців отримали допомогу: цифра підтримки Метінвест Ахметова армії та державі за час великої війни

Реклама

Як повідомили в компанії, допомога охопила понад 1,1 млн українців. Для армії налагоджено системне виробництво та постачання інженерних і захисних конструкцій. Зокрема, військовим передано 900 підземних укриттів «криївка», на їхній базі створено командні пункти та збудовано два підземні шпиталі поблизу лінії фронту. Перший із них уже врятував близько 4 тис. поранених.

Компанія також виготовляє захисні екрани для бронетехніки (передано 309 одиниць), протимінні трали (31 од.), долучається до будівництва фортифікацій - на Донецькому та Запорізькому напрямках облаштовано понад 200 км оборонних ліній.

Серед переданої техніки та обладнання - понад 8,3 тис. розвідувальних дронів, 2 088 тепловізорів та оптичних приладів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, 765 систем резервного живлення, 795 автомобілів, а також 1,55 млн літрів пального. Крім того, армії передано 31 655 аптечок і турнікетів, а на розвиток тактичної медицини спрямовано майже 26 млн грн.

Для цивільного населення спільно з Фонд Ріната Ахметова реалізується гуманітарний проєкт «Рятуємо життя», у межах якого допомогу отримали близько 516 тис. мирних жителів. В Україну доставлено близько 4,2 тис. тонн продуктів і товарів першої потреби, лікарні забезпечено медикаментами та обладнанням на 9,5 млн грн.

Окремо компанія підтримує мобілізованих працівників і ветеранів, забезпечуючи програми реабілітації та адаптації, а також інвестує в укриття й безпеку на підприємствах.

Попри втрату активів у Маріуполі та Авдіївці, «Метінвест» продовжує роботу на інших виробничих майданчиках та залишається одним із найбільших платників податків: із 2022 року компанія спрямувала до бюджетів усіх рівнів близько 74 млрд грн.