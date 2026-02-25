Зеленський відреагував на заяви Москви про "ядерну зброю" для України: що сказав президент

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавні заяви російської сторони про нібито передавання Києву ядерної зброї з боку Великої Британії та Франції. За його словами, подібна риторика Кремля не нова і використовується як інструмент політичного тиску.

Про це Зеленський розповів журналістам під час брифінгу.

Глава держави наголосив, що в Україні немає ядерної зброї, і це добре відомо міжнародній спільноті. Він підкреслив, що Росія регулярно вдається до таких інформаційних кампаній у моменти, коли не досягає результатів на полі бою.

“Зазвичай коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль, ви знаєте всі обставини, коли її не стало”, — заявив він.

Президент припустив, що поширення подібних тез може бути пов’язане як з підготовкою до майбутніх міжнародних переговорів, так і зі спробами тиску на партнерів України. За його словами, в медіа також з’являлася інформація про можливе створення “ядерної парасольки” для Європи, що могло викликати відповідну реакцію Москви.

“Я думаю, що це і підготовка до тристоронніх зустрічей, і політичний тиск. Також була інформація у ЗМІ, що в Європі думають про ядерну парасольку — можливо, це така відповідь Росії”, — зазначив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що подібні заяви Кремля є небезпечними, оскільки створюють додаткову напруженість у світі. Він закликав інші ядерні держави реагувати на таку риторику.

“Мені здається, що завжди небезпечно вони граються з цими словами про ядерну зброю. Хотілося б, щоб інші ядерні держави на це реагували. Зокрема, США могли б дати їм правильний меседж”, — додав президент.

РФ поширює фейки про передавання Україні ядерної зброї

Російська розвідка вигадала начебто підготовку Великої Британії та Франції до передавання Україні ядерних компонентів. Коментуючи цей “вкид”, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із прямими погрозами ядерними ударами по країнах Заходу та українських об’єктах.

Служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, що Британія та Франція начебто ведуть активну роботу щодо можливих варіантів передавання Україні ядерного озброєння і засобів його доставлення. За версією ворога, розглядається схема, за якою таку допомогу можуть подати як нібито власні українські розробки.

“Йдеться про приховане передавання Україні європейських комплектувальних, обладнання і технологій у цій сфері. Як варіант розглядається французька малогабаритна бойова частина TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1”, — йдеться у вигадках СЗР Росії.

Кремль хоче обговорити “ядерне питання України” зі США

Росія планує донести до США інформацію про ймовірну появу в України ядерної зброї. Про це заявив представник Кремля Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

Ушаков повідомив, що Москва має намір окремо обговорити це питання з американською стороною.

“Ми спеціально про це будемо розмовляти з американцями”, — сказав він.

Аналітики ISW: ядерна риторика Кремля — спроба виправдати війну

Днями Кремль та російські чиновники зосередилися на безпідставному твердженні Служби зовнішньої розвідки, що нібито Велика Британія і Франція намагаються передати Україні “брудну бомбу” або ядерну зброю. Москва вкотре прагне посилити риторику щодо ядерної ескалації.

Як пише Інститут вивчення війни, Кремль використовує заяви своєї служби розвідки, щоб виправдати війну, яка зараз триває довше, ніж участь Радянського Союзу у Другій світовій. Водночас повномасштабне вторгнення за чотири роки не виправдало жодної з цілей Володимира Путіна.

“Схоже, що Кремль зараз використовує безпідставні заяви СЗР щодо ядерних прагнень України 2022 року, щоб підкріпити постфактум виправдання РФ дорогої та невдалої війни. Всі спроби сфабрикувати нові виправдання для війни чотири роки тому свідчать про стурбованість Кремля тим, що його меседжі не мають достатнього впливу на російське населення, щоб виправдати тривалі втрати та економічну шкоду”, — йдеться у звіті.