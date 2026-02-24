Росія знову вдається до ядерного шантажу: чи є реальна загроза удару — політолог

Ядерна зброя

Реклама

Росія знову активізувала ядерний шантаж, однак реального удару очікувати не варто.

Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко, коментуючи чергові заяви Кремля та погрози на адресу України і Заходу.

«Росія знову лякає ядерним ударом, якого не буде. Заява служби зовнішньої розвідки про передачу Україні ядерної зброї Британією та Францією — безумовно, ідіотизм», — заявив він.

Реклама

Експерт наголошує, що такі заяви не мають під собою жодних реальних підстав і спрямовані передусім на інформаційний вплив, а не на підготовку до реального застосування ядерної зброї.

Денисенко вважає, що Кремль використовує ядерну риторику з кількох причин. Зокрема, це спосіб відволікти увагу від незручних для Москви тем, таких як річниця повномасштабного вторгнення. Крім того, російська влада намагається створити власну інформаційну реальність, накопичуючи фейки та маніпуляції, які можуть використовуватися у переговорах або для їх зриву.

Окремою метою, на думку політолога, є спроба посилити напруження між союзниками України, зокрема між США та Великою Британією. Також Кремль прагне нав’язати власний порядок денний на переговорах щодо контролю над ядерними озброєннями, хоча шанси на реальні домовленості залишаються мінімальними.

Ще одним важливим чинником є психологічний тиск на українське суспільство. За оцінками експерта, значна частина населення боїться сценарію ядерної війни, і подібні інформаційні атаки спрямовані на дестабілізацію ситуації всередині країни.

Реклама

Що передувало

У річницю повномасштабного вторгнення російська розвідка поширила заяви про нібито підготовку передавання Україні ядерних компонентів із боку Великої Британії та Франції. Коментуючи ці повідомлення, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із погрозами застосування ядерної зброї проти України та країн Заходу.

У Службі зовнішньої розвідки Росії стверджують, що Лондон і Париж начебто розглядають варіанти передачі Україні ядерного озброєння та засобів його доставки. Водночас офіційних підтверджень таких заяв немає, а експерти розглядають їх як частину інформаційної війни та спробу посилити тиск на Україну та її союзників.

Водночас президент Росії Володимир Путін вкотре вдався до ядерного шантажу, назвавши модернізацію «тріади» пріоритетом Кремля. Поки світові договори про ядерне стримування не діють, РФ готує армію та суспільство до тривалої війни.