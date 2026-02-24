Рунічний гороскоп на 25 лютого 2026 року: Терезам — домовленість дня, Козорогам — чіткий розрахунок

Руни / © ТСН

Кінець лютого поступово підштовхує до підбиття підсумків. Рунічні символи цього дня радять діяти обережно, перевіряти інформацію й не поспішати з висновками. Це сприятливий момент для робочих питань, фінансових рішень і спокійних розмов. Найбільшу користь принесе дисципліна.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 25 лютого 2026 року

Овен — руна Уруз

Енергії вистачить для активних дій, якщо зосередитися на головному.

Телець — руна Феху

Практичне рішення щодо бюджету буде доречним.

Близнята — руна Ансуз

Важлива інформація або новина вплинуть на подальші плани.

Рак — руна Беркана

Краще зменшити темп і подбати про власний ресурс.

Лев — руна Соулу

Ініціатива може принести підтримку або позитивний результат.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути неточностей.

Терези — руна Гебо

Домовленість або підтримка принесуть відчутну користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Варто берегти особисті межі й не поспішати з довірою.

Стрілець — руна Райдо

Можлива зміна планів або новий напрям у справах.

Козоріг — руна Наутиз

Чіткий розрахунок і дисципліна допоможуть зберегти стабільність.

Водолій — руна Дагаз

Новий погляд дозволить знайти нестандартне рішення.

Риби — руна Перт

Несподівана подія може стати важливою підказкою.

Руни цього дня радять діяти спокійно й продумано. Саме уважність і практичність сьогодні принесуть результат.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.