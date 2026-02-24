- Дата публікації
Таро-попередження на 25 лютого: карти назвали знак, який ризикує втратити гроші
Гороскоп за картами Таро на 25 лютого вказує на ризик помилок у грошах та шанс для тих, хто діятиме швидко і без зайвих сумнівів.
25 лютого може стати днем різкого фінансового рішення, яке не всі приймуть правильно.
Це карта очікування і сумнівів. Вона попереджає: сьогодні небезпечно вкладатися у щось без перевірки. Рішення, прийняті поспіхом, можуть принести розчарування.
Головне правило дня — не поспішати з фінансами.
Знак ризику дня
Телець — П’ятірка Пентаклів
Є небезпека непередбачених витрат або втрати грошей через необережність. Краще відкласти великі покупки і не погоджуватися на сумнівні пропозиції.
Кому пощастить
Близнята — Туз Жезлів
З’явиться нова ідея або можливість, яку варто використати одразу.
Лев — Сонце
Позитивна новина або підтримка можуть змінити настрій і плани.
Водолій — Маг
День для ініціативи. Ваша активність дасть результат швидше, ніж очікуєте.
Прогноз для інших знаків
Овен — Лицар Мечів
Не варто вступати в суперечки.
Рак — Верховна Жриця
Довіряйте інтуїції.
Діва — Вісімка Пентаклів
Результат залежить від уважності.
Терези — Справедливість
Уникайте необдуманих рішень.
Скорпіон — Башта
Можлива несподівана новина.
Стрілець — Туз Кубків
Позитив у особистому.
Козоріг — Колісниця
Є шанс просунути справу вперед.
Риби — Місяць
Не довіряйте чуткам.
25 лютого — день, коли уважність до фінансів і швидка реакція можуть визначити результат. Карти Таро вказують: виграє той, хто контролює емоції і перевіряє деталі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.