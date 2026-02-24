ТСН у соціальних мережах

Таро-попередження на 25 лютого: карти назвали знак, який ризикує втратити гроші

Гороскоп за картами Таро на 25 лютого вказує на ризик помилок у грошах та шанс для тих, хто діятиме швидко і без зайвих сумнівів.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

25 лютого може стати днем різкого фінансового рішення, яке не всі приймуть правильно.

Це карта очікування і сумнівів. Вона попереджає: сьогодні небезпечно вкладатися у щось без перевірки. Рішення, прийняті поспіхом, можуть принести розчарування.

Головне правило дня — не поспішати з фінансами.

Знак ризику дня

Телець — П’ятірка Пентаклів

Є небезпека непередбачених витрат або втрати грошей через необережність. Краще відкласти великі покупки і не погоджуватися на сумнівні пропозиції.

Кому пощастить

Близнята — Туз Жезлів

З’явиться нова ідея або можливість, яку варто використати одразу.

Лев — Сонце

Позитивна новина або підтримка можуть змінити настрій і плани.

Водолій — Маг

День для ініціативи. Ваша активність дасть результат швидше, ніж очікуєте.

Прогноз для інших знаків

Овен — Лицар Мечів
Не варто вступати в суперечки.

Рак — Верховна Жриця
Довіряйте інтуїції.

Діва — Вісімка Пентаклів
Результат залежить від уважності.

Терези — Справедливість
Уникайте необдуманих рішень.

Скорпіон — Башта
Можлива несподівана новина.

Стрілець — Туз Кубків
Позитив у особистому.

Козоріг — Колісниця
Є шанс просунути справу вперед.

Риби — Місяць
Не довіряйте чуткам.

25 лютого — день, коли уважність до фінансів і швидка реакція можуть визначити результат. Карти Таро вказують: виграє той, хто контролює емоції і перевіряє деталі.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

