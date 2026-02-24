Покладіть це на підвіконня, і орхідея вкриється каскадом квітів: простий лайфгак

Змісити орхідею квітнути допоможе звичайне яблуко / © pixabay.com

Орхідеї залишаються одними з найпопулярніших кімнатних рослин завдяки своєму тривалому та ефектному цвітінню. Проте іноді рослина ніби «завмирає» і відмовляється випускати нові бутони місяцями. Змусити її знову рясно квітнути допоможе простий лайфгак.

Про це пише Interia.

Чому орхідея відмовляється цвісти

Найпопулярніші сорти орхідей здатні квітнути двічі, а за ідеального догляду — навіть тричі на рік. До найчастіших помилок, які заважають цьому процесу, належать занадто висока температура у кімнаті, нерегулярне поливання та надлишок добрив.

Достатньо хоча б одного з цих факторів, щоб тропічна красуня почала відчувати стрес. У такому стані вона спрямовує всі сили на виживання, а не на формування нових квітконосів.

Головні правила догляду

Для комфортного росту орхідеям потрібне розсіяне світло, тому їх не варто тримати під прямими сонячними променями. Взимку рослину краще відсувати від віконного скла, щоб уникнути опіків, а також берегти від протягів.

Щоб стимулювати цвітіння, важливо забезпечити правильний температурний режим — вночі температура має бути нижчою і не перевищувати 18 градусів. Поливати рослину радять раз на два тижні відстояною водою, а після завершення цвітіння пагони потрібно зрізати над третім вічком.

Трюк із яблуком для пишних бутонів

Якщо орхідея довго не випускає ані листя, ані пагонів, експерти радять покласти поруч із горщиком звичайне яблуко. Цей фрукт природним чином виділяє етилен — газоподібний рослинний гормон, який потужно стимулює процеси розвитку.

«Ще ефективнішим методом є відрізати шматочок яблука і покласти скибочки фрукта на поверхню горщика. У такий спосіб концентрація етилену буде ще вищою», — зазначає портал.

Однак варто пам’ятати про важливий нюанс: щойно з’явиться квітковий бутон, яблуко необхідно одразу забрати. Надлишок етилену на етапі цвітіння може призвести до занадто швидкого опадання квітів.

