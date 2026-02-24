- Дата публікації
Прокурор на смерть збив дитину військового: деталі ДТП на Львівщині
Генпрокурор Кравченко запевнив, що бере справу з ДТП, де загинула дитина, під особистий контроль.
Увечері 24 лютого на Львівщині водій авто збив на смерть дитину, ще одна травмована. За кермом машини був прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Трагедія сталася сьогодні, 24 лютого, близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району. За попередніми даними, водій автомобіля здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів. Внаслідок отриманих травм 14-річна дівчина загинула на місці події, 9-річний хлопець доправлений до лікарні.
Зазначається, що ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. У прокуратурі запевнили, що водій пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються.
За кермом був прокурор, а батько загиблої дитини воює на фронті
На інцидент відреагував генпрокурор Руслан Кравченко.
Кравченко підтвердив, що за кермом авто перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Водія затримано. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням водійських прав на строк до трьох років.
За словами генпрокурора, загибла — неповнолітня дівчинка, батько якої — військовослужбовець.
«Офіс Генерального прокурора та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині. Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті», — написав Кравченко.
Він запевнив, що бере справу під особистий контроль.
Деталі ДТП з прокурором на Львівщині
За інформацією журналіста Віталія Глаголи, прокурор збив брата і сестру.
«Водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись зі сторони Жовкви у напрямку Львова, на пішохідному переході здійснив наїзд на двох дітей», — розповів журналіст.
Як стверджує Глагола, ща кермом перебував прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області — Руслан К., 2001 року народження, мешканець Самбірського району. Проте ця інформація наразі потребує офіційного підтвердження.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині військовий на смерть збив 25-річного хлопця, рідний брат якого загинув на фронті.