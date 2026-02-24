Прокурор насмерть сбил ребенка военного: детали ДТП на Львовщине

ДТП во Львовской области: прокурор за рулем насмерть сбил ребенка

Вечером 24 февраля во Львовской области водитель авто сбил насмерть ребенка, еще один травмирован. За рулем машины находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Трагедия произошла сегодня, 24 февраля, около 19:00 вблизи села Смереки Львовского района. По предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. В результате полученных травм 14-летняя девушка погибла на месте происшествия, 9-летний парень доставлен в больницу.

Отмечается, что ДТП произошло в темное время суток, водитель возвращался домой с работы. В прокуратуре заверили, что водитель прошел признание, признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

За рулем был прокурор, а отец погибшего ребенка воюет на фронте

На инцидент отреагировал генпрокурор Руслан Кравченко.

Кравченко подтвердил, что за рулем авто находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области. Водитель задержан. Ему грозит до восьми лет заключения с лишением водительских прав сроком до трех лет.

По словам генпрокурора, погибшая — несовершеннолетняя девочка, отец которой — военнослужащий.

«Офис Генерального прокурора и я лично выражаем искренние соболезнования семье. Ни слова не способны уменьшить боль родителей, потерявших дочь. Особенно больно отдавать себе отчет, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте», — написал Кравченко.

Он заверил, что принимает дело под личный контроль.

Подробности ДТП с прокурором на Львовщине

По информации журналиста Виталия Глаголы, прокурор сбил брата и сестру.

«Водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь со стороны Жовквы в направлении Львова, на пешеходном переходе совершил наезд на двоих детей», — рассказал журналист.

Как утверждает Глагола, еще рулем находился прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области — Руслан К., 2001 года рождения, житель Самборского района. Однако эта информация требует официального подтверждения.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области военный насмерть сбил 25-летнего парня, родной брат которого погиб на фронте.