Зеленский ответил, давят ли США по поводу дедлайнов по прекращению огня

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что команда Дональда Трампа выдвинула Киеву ультиматум по прекращению огня в обмен на продление военной помощи.

Об этом он заявил 24 февраля во время итоговой совместной пресс-конференции с европейскими лидерами в Киеве по результатам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном давлении со стороны Вашингтона и установлении конкретных дедлайнов для прекращения огня, Зеленский подчеркнул, что никаких официальных сообщений об угрозе прекращения поставок оружия американской стороне не поступало.

«Мы не получали информацию от американской администрации президента Трампа, от его команды, что мы не получим оружие. Думаю, что сегодняшняя война — это уже значительное давление на европейцев, потому что только они платят за американское оружие. И именно поэтому я благодарен им», — отметил Владимир Зеленский.

Президент также акцентировал внимание на важности финансовой и логистической поддержки со стороны европейских партнеров.

«Я благодарен, что это получается, что мы можем покупать вооружение у них, и что они не заблокировали эту возможность», — добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал заявления по поводу возможного стремления Дональда Трампа завершить войну до 4 июля. По его словам, информация о конкретной дате для него новая. Он отметил, что лично не слышал, чтобы именно американский президент Трамп публично озвучивал такую инициативу.

Ранее и заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица заявлял, что Соединенные Штаты действительно оказывают давление на Украину по поводу завершения войны, однако их цели кардинально отличаются от ультиматумов Российской Федерации.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу. в одном из интервью. Он заявил: хочет, чтобы президент США оставался на стороне Киева.