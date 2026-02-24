Зеленский про мир до 4 июля: поддержит ли Украина позицию Трампа и США

Зеленский отреагировал на заявления о планах Трампа закончить войну к 4 июля / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления по поводу возможного стремления Дональда Трампа завершить войну до 4 июля.

Об этом шла речь во время итоговой совместной пресс-конференции с европейскими лидерами в Киеве 24 февраля.

По словам главы государства, информация о конкретной дате для него новая. Он отметил, что лично не слышал, чтобы именно американский президент Трамп публично озвучивал такую инициативу.

В то же время Зеленский подтвердил, что со стороны Соединенных Штатов есть стремление как можно быстрее завершить войну.

«В ходе переговоров в Абу-Даби, а также в Швейцарии стороны Украины и Америки поднимали вопрос, что есть желание и видение со стороны США закончить эту войну как можно быстрее», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает курс на скорейшее достижение мира. Однако это не означает готовности к территориальным уступкам. Позиция Киева остается неизменной — вопрос суверенитета и территориальной целостности не является предметом компромисса.

Переговоры о мире: какова позиция Украины и США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и раньше очертил позицию Киева относительно возможных переговоров с Россией. Он подтвердил готовность к диалогу на самом высоком уровне и назвал факторы, способные заставить Кремль прекратить боевые действия.

Оценивая внутренние настроения в Российской Федерации, президент Украины убежден, что военно-политическое руководство РФ на данный момент не заинтересовано в скором завершении боевых действий. Весомым фактором, стимулирующим продолжение агрессии, являются экономические интересы российского военно-промышленного комплекса.

Тем временем президент США Трамп и далее давит на Киев, а не на Москву. А дипломатические усилия по прекращению войны в Украине зашли в тупик.