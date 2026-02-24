Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что война закончится тогда, когда общий фронт президента США Дональда Трампа и европейских партнеров заставит российского диктатора Владимир Путина к реальному диалогу.

Об этом глава государства сказал в интервью Tagesschau.

При каком условии закончится война в Украине?

Зеленский заявил, что завершение войны возможно тогда, когда Трамп будет действовать совместно с европейскими партнерами. По его словам, именно объединенная позиция США и Европы может «поставить Путина на место» и заставить его вести реальные переговоры с результатом.

«Результат может быть только один — это прекращение огня, даже если не будет мирного договора, а только соглашение о перемирии с соответствующими шагами со стороны США и других партнеров. Я имею в виду гарантии безопасности», — подчеркнул президент Украины.

Почему Путин продолжает войну и как ему на руку играет Трамп?

Заметим, полномасштабная война в Украине продолжается четыре года, а дипломатические усилия остаются медленными и малоэффективными. Несмотря на неудачи на фронте, Путин не отказался от планов уничтожить суверенитет Украины, что ставит под сомнение его искренность в переговорах. Диктатор продолжает верить, что все еще может выиграть войну.

В то же время Киев беспокоит предвзятость команды Трампа, в частности спецпосланника Стива Уиткоффа, которая склоняет Украину к территориальным уступкам на Донбассе, полагаясь на сомнительные экономические обещания Кремля. Зеленский отмечает несправедливость таких требований, ведь мир невозможен через победу агрессора. Реального прогресса в переговорах, несмотря на заявления США, пока не наблюдается

Война в Украине — последние новости

В Кремле пока не подтверждают сроки и место нового раунда переговоров по окончанию войны против Украины, в частности в Женеве. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти детали еще требуют согласования между сторонами, однако Москва надеется на продолжение диалога, сохраняя свою позицию неизменной.

В то же время NYT информирует, что за четыре года войны Россия существенно истощила резервы, потратив половину ликвидных активов Фонда нацблагосостояния. Путин подчинил экономику военным целям, направляя почти 40% бюджета на оборону и 9% на долги, что разрушает многолетнюю финансовую стабильность. Вместо технологий и ИИ ресурсы идут на оружие, что углубляет технологическую отсталость и зависимость от Китая.

Ситуацию усугубляют демографический кризис из-за потерь на фронте, отток мозгов и санкции. Начальный военный «бум» сменяется стагнацией, кризисом рынка труда и падением доходов, что делает милитаризованную экономику долгосрочным бременем для страны.