"Мы не дураки": Зеленский сделал заявление о замораживании войны и выходе из Донбасса
Замороженная линия столкновения — не лучшая позиция для Украины. Но в любом случае есть укрепление.
Украина готова заморозить линию столкновения Однако не может просто так вывести войска из Донбасса.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN .
По его словам, Украина готова остановить войну вдоль линии разграничения, несмотря на то, что это не идеальный сценарий.
«Это не самая лучшая позиция для нас, но в любом случае у нас есть оборонительные линии. У нас есть укрепление. Но если россияне или партнеры в диалоге с россиянами хотят просто вывести нашу армию из укреплений, то мы не можем быть такими, извините, дураками. Мы не дети», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу. Он попросил оставаться на стороне Украины. Как отмечает лидер государства, американцы должны быть вместе с демократической страной, борющейся против одного человека. Речь идет о диктаторе РФ Владимире Путине, который является войной. Зеленский подчеркнул, что российский президент не только убивает украинцев, но и держит в тюрьме весь свой народ.