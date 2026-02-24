ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
441
Время на прочтение
1 мин

"Мы не дураки": Зеленский сделал заявление о замораживании войны и выходе из Донбасса

Замороженная линия столкновения — не лучшая позиция для Украины. Но в любом случае есть укрепление.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зеленский

Зеленский / © Associated Press

Украина готова заморозить линию столкновения Однако не может просто так вывести войска из Донбасса.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN .

По его словам, Украина готова остановить войну вдоль линии разграничения, несмотря на то, что это не идеальный сценарий.

«Это не самая лучшая позиция для нас, но в любом случае у нас есть оборонительные линии. У нас есть укрепление. Но если россияне или партнеры в диалоге с россиянами хотят просто вывести нашу армию из укреплений, то мы не можем быть такими, извините, дураками. Мы не дети», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу. Он попросил оставаться на стороне Украины. Как отмечает лидер государства, американцы должны быть вместе с демократической страной, борющейся против одного человека. Речь идет о диктаторе РФ Владимире Путине, который является войной. Зеленский подчеркнул, что российский президент не только убивает украинцев, но и держит в тюрьме весь свой народ.

Дата публикации
Количество просмотров
441
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie