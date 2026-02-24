Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме о создании "Завтрака у Тиффани"

Лили Коллинз / © Associated Press

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн, с которой ее часто сравнивают. Это будет картина о создании классической ленты 1961 года «Завтрак у Тиффани», сообщило издание Deadline.

Лили Коллинз / © Associated Press

Фильм будет основан на бестселлере Сэма Вассона Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman — первой полной истории создания картины. Среди действующих лиц — Трумен Капоте, Эдит Хэд, режиссер Блейк Эдвардс и, конечно, сама Хепберн.

Одри Хепберн / © Getty Images

В книге Вассон погружает читателей в Америку конца 1950-х, когда не совсем «невинная» девушка по имени Холли Голайтли вызвала волну обсуждений по всей стране, навсегда изменив моду, кино и отношение к сексуальности.

Одри Хепберн / © Getty Images

Фильм «Завтрака у Тиффани» — романтическая комедия режиссера Блейка Эдвардса снята по новелле Трумена Капоте, которая закрепила за Хепберн статус иконы стиля. Ее героиня Холли Голайтли — молодая светская львица из Нью-Йорка, которая заинтересовывается новым жильцом своего дома, однако ее прошлое грозит стать между ними. Фильм был номинирован на пять «Оскаров» и 2012 году был включен в Национальный реестр фильмов США.

Постер к фильму «Завтрак у Тиффани» / © Getty Images

«Почти 10 лет разработки и целая жизнь восхищения и обожания Одри — и я наконец-то могу поделиться этим. Для меня слова „честь“ и „восторг“ даже не передают того, что я чувствую…», — написала Лили в Insgaram.