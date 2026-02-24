Чотири роки великої боротьби: скільки Путін збирається воювати та як довго чекати на мир

Мир до Дня незалежності США чи війна на виснаження: сценарій 2026 року / © ТСН.ua

Чотири роки тому, 24 лютого 2022-го, Росія розпочала повномасштабний наступ проти України. За цей час Сили оборони завдали агресорці нищівних втра в озброєнні, техніці, а особливо — в живій силі. Так, за даними Генштабу, загальні бойові втрати російських військ в Україні від 24 лютого 2022 року до 24 лютого 2026-го становлять близько 1 261 420 осіб.

Проте і українська влада, зокрема президент Зеленський, і західні експерти в один голос стверджують — Путін не збирається зупинятися. І його не спиняє ані круте піке російської економіки, ані зростання залежності від Китаю, ані загроза «палацового перевороту». Про протести росіян уже ніхто й не говорить — те, що російський народ здається загнаним у «стійло», вже не викликає заперечень.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про те, що робитиме Путін далі, скільки Росія збирається воювати та коли врешті-решт є шанс на припинення війни.

Ситуація на фронті

Bloomberg із посиланням на західних чиновників пише, що зростання кількості загиблих і поранених російських солдатів, ймовірно, завадить кремлівському диктаторові Путіну розпочати широкомасштабний наступ в Україні найближчими місяцями.

Водночас в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про можливі контрнаступальні дії Збройних сил України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

The Wall Street Journal зауважує — міф про «неминучу перемогу» Путіна розбивається об реалії українського фронту. Після чотирьох років повномасштабного вторгнення Україна демонструє, що має не лише сили для тривалої оборони, а й потужність для несподіваних контратак.

Що робитиме Путін

У виданні Politico водночас певні, що попри відсутність «запаморочливих» успіхів і великих перемог на фронті, Путін не збирається згортати військову машину, принаймні найближчим часом.

Локальні успіхи РФ, як-от наступ на Покровськ і Костянтинівку влітку, не переросли у стратегічний прорив. На думку видання, Кремль не розглядає варіант припинення бойових дій, адже для виправдання величезних втрат перед населенням Путіну потрібна «велика перемога». Крім того, згортання воєнної економіки несе серйозні внутрішньополітичні ризики для його злочинного режиму.

У матеріалі Sky News зазначалося, що попри чотири роки повномасштабної війни дипломатичні механізми щодо її закінчення працюють повільно. У статті наголошують, що диктатор-президент Росії Володимир Путін «хоч і марно, але вірить, що все ще може виграти цю війну». Ба більше, наголошує Sky News, «фюрер» не змінив своїх цілей щодо викорінення України як незалежної суверенної держави.

Таку думку підтверджують і в самому Кремлі.

Так, речник російського диктатор Путіна Дмитро Пєсков сьогодні цинічно заявив, що повністю цілей так званої «спецоперації» Росія ще не досягнула, «тому „сво“ триває».

Те, що РФ продовжуватиме агресію, може свідчити й чергова ядерна «лякалка». Вчора Путін розмахався «ядеркою», а також заявив про намір і надалі суттєво посилювати військовий потенціал країни-агресорки та закликав суспільство до повної мілітаризації.

США тиснуть на Україну в питанні миру

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому Росія отримала у вигляді Сполучених Штатів не противника, а несподіваного — ну гаразд, якщо не союзника, то принаймні ситуаційного помічника.

Переговори, на яких наполягав Трамп, так і не привели до укладання угоди. Дедалі частіше лунають думки, що переговорний процес зайшов у глухий кут. Дискусії завершилися без домовленостей щодо ключових питань, що бере під сумнів темпи подальших переговорів.

За даними Bloomberg, президент Дональд Трамп прагне досягти угоди до 4 липня, однак Москва не демонструє готовності відмовлятися від своїх ключових вимог. Таку саму думку висловив колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці, війсковий експерт Бен Годжес.

«Мені здається, вже є домовленості, і ці документи оприлюднять після того, як, на їхню думку, буде якась угода цього літа. Саме тому президент (Трамп — Ред.) тисне, щоб усе було готове до червня 2026 року, щоб подати величезні бізнес-угоди (з Росією — Ред.) 4 липня, до Дня незалежності США», — припустив Годжес.

Головний камінь спотикання — Донбас

У Росії стверджують, що на переговорах в Анкориджі Трамп нібито погодився, що Україна має повністю залишити контрольовані частини Донецької області. В Херсонській в Запорізькій областях розмежування проводиться за поточною лінією фронту. Натомість РФ відводить війська з захоплених нею районів Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей.

Донецька область була головним каменем спотикання на переговорах в ОАЕ у січні. В Женеві ситуація повторилася. Росія вимагала віддати їй підконтрольну Києву частину Донеччини. Українська сторона своєю чергою категорично відмовилася відводити війська.

Президент Зеленський підтвердив, що Україна готова заморозити лінію зіткнення. Проте не може просто так вивести війська з Донбасу.

«У нас є укріплення. Але якщо росіяни чи партнери в діалозі з росіянами хочуть просто вивести нашу армію з укріплень, то ми не можемо бути такими, вибачте, дурнями. Ми не діти», — наголосив український лідер.

Водночас він вважає, що Путін не зупиниться, навіть якщо його вимоги будуть виконані.

«Я дивлюся на це не просто, як на землю, або не тільки, як на землю. Я дивлюся на це так: вийти, тобто послабити наші позиції, кинути сотні тисяч наших людей, які там перебувають. Ось як я дивлюся на це. Розділити наше суспільство цим виходом», — сказав президент в інтерв’ю ВВС.

За його словами, зараз питання стоїть у тому, скільки територій Путін зможе захопити та як його зупинити.

Щоб обом сторонам було легше прийняти цю ідею, амриканська сторона пропонує створення зони вільної торгівлі на цій території.

Водночас NYT зауважує, що інвестиційні можливості здаються обмеженими на території, яка опинилася б між двома арміями, навіть за умови дотримання припинення вогню. Більшість промислових підприємств у цьому районі перебувають у руїнах, працює лише одна вугільна шахта, і ризик того, що конфлікт може знову спалахнути, існуватиме роками.

Сценарії подальшого розвитку війни

Можна відверто визнати, що Росія й Україна взаємно сподіваються, що внаслідок війни на виснаження економіка у стані супротивника «розвалиться» раніше, ніж у них самих.

У матеріалі Fox News назвав три ймовірні сценарії майбутнього війни в Україні:

Найймовірнішим називають варіант затяжної війни на виснаження.

Інший сценарій передбачає, що успіхи України на полі бою можуть змінити баланс сил.

Третій сценарій пов’язаний з ризиком ослаблення підтримки України. Частина західних стратегів побоюється, що нерішучість союзників може затягнути війну або навіть схилити ситуацію на користь Росії.

У WSJ також визначають три сценарії, проте вони трохи відрізняються від прогнозів їхніх колег з «Фокс ньюз»:

Україна зрештою здасться через втрати на фронті, погіршення економічної ситуації та згасання підтримки від Заходу.

Путін злякається економічної стагнації та невдоволення кремлівських еліт, заявить про «досягнення цілей СВО» і «перемогу». А пропагандисти переконають у цьому росіян.

Продовження війни на виснаження.

The Wall Street Journal та The New York Times у своїх статтях доходять висновку, що миру 2026 року не буде.