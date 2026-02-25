ТСН у соціальних мережах

Гарна білявка у Таїланді: зірка реаліті у романтичному купальнику з рюшами позувала на сапборді

Єва Гейл у новому купальнику влаштувала собі фотосесію на відпочинку.

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася зі своїми фоловерами в Instagram новою серією світлин з відпустки, яку вона проводить у Таїланді.

Цього разу білявка влаштувала собі пікантний фотосет на сапборді. Одягнена Єва була у романтичний молочний купальник із рюшами на ліфі і зав’язками на плавках.

Свій аутфіт Гейл доповнила золотими браслетами на руках і білими браслетами з намистинами на ногах. У волоссі у неї була біла екзотична квітка.

Єва похизувалася гарною засмагою і спокусливими формами.

Нагадаємо, раніше Єва Гейл показала знімки у рожевому бікіні.

