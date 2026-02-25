- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
Гарна білявка у Таїланді: зірка реаліті у романтичному купальнику з рюшами позувала на сапборді
Єва Гейл у новому купальнику влаштувала собі фотосесію на відпочинку.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася зі своїми фоловерами в Instagram новою серією світлин з відпустки, яку вона проводить у Таїланді.
Цього разу білявка влаштувала собі пікантний фотосет на сапборді. Одягнена Єва була у романтичний молочний купальник із рюшами на ліфі і зав’язками на плавках.
Свій аутфіт Гейл доповнила золотими браслетами на руках і білими браслетами з намистинами на ногах. У волоссі у неї була біла екзотична квітка.
Єва похизувалася гарною засмагою і спокусливими формами.
Нагадаємо, раніше Єва Гейл показала знімки у рожевому бікіні.