У світі нескінченних дедлайнів, повідомлень і тривожних новин ми дедалі частіше шукаємо прості радощі. Ті самі, які не потребують великих витрат, складних навичок або ідеального результату. Саме тому «бабусині» хобі повертаються з тріумфом. Це не про втечу від реальності, а про турботу про себе.

Видання Real Simple розповіло, що звичні хобі не лише заспокоюють, а й дійсно покращують психічне здоров’я. І для цього вам може знадобитися лише клубок пряжі чи форма для пирога.

Що таке «бабусині» хобі

Це повільні, затишні заняття, у яких важливий сам процес, а не швидкий результат. Вони зазвичай творчі, тактильні та допомагають «заземлитися». Серед найпопулярніших:

шиття та квілтинг

в’язання

вишивання і рукоділля

випікання і консервація

садівництво

читання паперових книжок

спостереження за птахами

настільні ігри

складання пазлів

Популярність «бабусиних» хобі

Насправді вони ніколи не зникали, проте справжній ренесанс стався 2020 року, коли весь світ трохи сповільнився. Люди почали пекти хліб, робити закваску, в’язати пледи та ділитися цим у соцмережах.

TikTok та Instagram лише підсилили ефект. Естетика теплого дому, свічок і рукоділля стала новим символом комфорту, проте головне — ці хобі легко розділити з іншими, наприклад, зшити ковдру в подарунок, спекти печиво для друзів чи скласти пазл разом із сім’єю.

Користь для психічного здоров’я

Користь таких занять підтверджена:

Вони приносять радість. Хобі за визначенням активують задоволення, тож якщо ви пробуєте щось нове, мозок отримує дофаміновий «бонус», який покращує настрій.

Вони заспокоюють нервову систему. Робота руками допомагає відволіктися від нав’язливих думок і внутрішньої тривоги. Це особливо корисно за стресу, вигорання чи емоційного виснаження.

Вони діють як медитація. Повторювані рухи, як-от в’язання, вишивання чи замішування тіста, сповільнюють дихання та фокусують увагу на теперішньому моменті. Ефект дуже схожий на духовні практики.

Як обрати «своє» хобі

Визначте, чого саме ви хочете.

Різні заняття дають різний ефект:

контакт із природою — садівництво

соціальна взаємодія — настільні ігри

творчість — шиття, вишивання

відчуття досягнення — випікання або рукоділля з результатом

Враховуйте свої здібності

Якщо дрібна моторика — не ваш сильний бік, складне вишивання може радше дратувати. В такому разі краще обрати щось інтуїтивніше, наприклад, догляд за рослинами чи читання.

Не забувайте про базову турботу про себе

Затишні хобі — чудове доповнення, а не заміна здоровому сну, руху, збалансованому харчуванню та фізичній активності.

«Бабусині» хобі — це не про вік і минуле, це про баланс, спокій та повернення до простих радощів. У світі, де все кричить «швидше», ці хобі ніби нагадують, що ви маєте право сповільнитися. Можливо, саме зараз ідеальний момент взяти до рук пряжу, розгорнути улюблену книжку чи поставити пиріг до духовки.