Красивая блондинка в Таиланде: звезда реалити в романтическом купальнике с рюшами позировала на сапборде

Ева Гейл в новом купальнике устроила себе фотосессию на отдыхе.

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Ева Гейл поделилась со своими фолловерами в Instagram новой серией фотографий из отпуска, который она проводит в Таиланде.

На этот раз блондинка устроила себе пикантный фотосет на сапборде. Одета Ева была в романтический молочный купальник с рюшами на лифе и завязками на плавках.

Свой аутфит Гейл дополнила золотыми браслетами на руках и белыми браслетами с бусинами на ногах. В волосах у нее был белый экзотический цветок.

Ева похвасталась красивым загаром и соблазнительными формами.

Напомним, ранее Ева Гейл показала снимки в розовом бикини.

