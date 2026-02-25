- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
Красивая блондинка в Таиланде: звезда реалити в романтическом купальнике с рюшами позировала на сапборде
Ева Гейл в новом купальнике устроила себе фотосессию на отдыхе.
Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Ева Гейл поделилась со своими фолловерами в Instagram новой серией фотографий из отпуска, который она проводит в Таиланде.
На этот раз блондинка устроила себе пикантный фотосет на сапборде. Одета Ева была в романтический молочный купальник с рюшами на лифе и завязками на плавках.
Свой аутфит Гейл дополнила золотыми браслетами на руках и белыми браслетами с бусинами на ногах. В волосах у нее был белый экзотический цветок.
Ева похвасталась красивым загаром и соблазнительными формами.
Напомним, ранее Ева Гейл показала снимки в розовом бикини.