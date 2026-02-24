Війна РФ проти України входить у 5 рік: експерти FoxNews назвали три можливі сценарії завершення

Війна в Україні

Реклама

Після чотирьох років повномасштабної війни Росії проти України конфлікт перетворився на виснажливе протистояння з великими втратами та повільними змінами на фронті. Росія контролює близько п’ятої частини території України, тоді як Київ упродовж останніх років проводить обмежені контрнаступи та повертає окремі ділянки.

Про це йдеться в матеріалі Fox News.

За оцінками військових, втрати російської армії з 2022 року можуть сягати приблизно 1,2 мільйона людей. Україна, за різними даними, втратила від 500 до 600 тисяч військових убитими та пораненими. Це свідчить про масштаб виснаження обох сторін.

Реклама

Паралельно з бойовими діями активізувалася дипломатія. Президент США Дональд Трамп проводив переговори з Володимиром Путіним, а президент України Володимир Зеленський неодноразово відвідував Вашингтон. Останні раунди переговорів відбулися в Абу-Дабі та Женеві.

Експерти вважають, що подальший розвиток війни може піти за трьома сценаріями.

Затяжна війна на виснаження

Найбільш імовірним варіантом залишається продовження війни без вирішального перелому. Сторони зазнають значних втрат, але не можуть здобути стратегічну перемогу.

Колишній верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав зазначає, що попри захоплені території Росія не виграє війну. За його словами, Москва за роки конфлікту отримала близько 20% українських земель, але заплатила за це величезну ціну людськими втратами.

Реклама

Він підкреслює, що ситуація на фронті зараз не має переможця, а бойові дії залишаються позиційними.

Український прорив і зміна переговорної динаміки

Інший сценарій передбачає, що успіхи України на полі бою можуть змінити баланс сил. Останні локальні прориви ЗСУ, за словами аналітиків, уже впливають на переговорний процес.

Експерти вважають, що військові досягнення Києва можуть змусити Кремль переглянути свою позицію та піти на поступки. Водночас важливим фактором залишається підтримка Заходу.

На думку Брідлава, ключовим є чіткий сигнал від США та союзників про готовність забезпечити Україну всім необхідним для стримування Росії. Це може змінити розрахунки Москви.

Реклама

Західна втома або ескалація

Третій сценарій пов’язаний із ризиком ослаблення підтримки України. Частина західних стратегів побоюється, що нерішучість союзників може затягнути війну або навіть схилити ситуацію на користь Росії.

Експерти наголошують, що конфлікт має ширший характер, ніж територіальний. Йдеться про майбутнє демократичного світу, безпеку Європи та глобальне стримування агресії.

На їхню думку, мир можливий лише за умови сильної позиції України та її союзників. Надійні гарантії безпеки, військова підтримка та довгострокова стратегія стримування Росії залишаються ключовими умовами завершення війни.

Раніше повідомлялось, що The Wall Street Journal та The New York Times у своїх статтях доходять висновку, що миру 2026 року не буде. Путін планує продовжити воювати, бо вважає, що перемагає, навіть якщо знадобиться до двох років, щоб встановити повний контроль над Донбасом. Як відомо, за припинення вогню Кремль вимагає, щоб Сили оборони України вийшли з Донецької та Луганської областей, які російська армія повністю не контролює. Адміністрація США неодноразово давала зрозуміти, що цілком не проти такого сценарію. В Європі ж постійно наголошують, що це Україні вирішувати, на що погоджуватися, а на що — ні.

Реклама

Водночас ТСН.ua вже писав, як на цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції деякі експерти висловлювали припущення, що вже влітку Путіну доведеться обирати: погоджуватися на припинення вогню або продовжувати війну на виснаження. Такі оцінки ґрунтуються на двох припущеннях: глибоких економічних проблемах у російській економіці та збільшенні тиску Трампа на Україну на тлі наближення проміжних виборів до Конгресу в листопаді цього року. Без гучних перемог, як-от всередині США чи на міжнародній арені, республіканці можуть втратити Палату представників, адже восени американці переобиратимуть її повний склад.