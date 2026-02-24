У Сеулі спалахнув скандал через посольство Росії: чим все закінчилось

Скандальний банер із написом “Перемога буде за нами” у Сеулі / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Посольство Росії у Сеулі демонтувало скандальний банер із написом “Перемога буде за нами” та скасувало запланований зовнішній захід після хвилі критики та протестів.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Банер, який нещодавно з’явився на фасаді дипломатичного комплексу, викликав резонанс у Південній Кореї. Хоча ця фраза використовувалася під час Другої світової війни, багато хто сприйняв її як натяк на війну Росії проти України.

Реклама

За інформацією місцевих ЗМІ, російська дипмісія також планувала провести біля будівлі публічний захід до Дня захисника Вітчизни, однак у останній момент його перевели у закритий формат. Точні причини такого рішення не називаються, але, ймовірно, воно пов’язане з негативною реакцією громадськості.

Попри це, перед посольством відбулися поодинокі акції протесту. Активісти та деякі росіяни, які проживають у Сеулі, виступили проти війни. Один із протестувальників тримав плакат із написом “Зупиніть Путіна. Зупиніть війну”, закликаючи прибрати пропагандистські матеріали.

Нагадаємо, будівля російського посольства в центрі столиці Південної Кореї раніше опинилася в центрі дипломатичного скандалу після появи 15-метрового банера із гаслом “Перемога буде за нами”.

Це спричинило обурення як серед південнокорейських посадовців, так і в дипломатичних колах. Уряд Південної Кореї назвав такі дії “явно надмірними”, але не мав юридичних підстав для примусового демонтажу через норми Віденської конвенції про дипломатичні зносини, які гарантують недоторканність території посольств.

Реклама

Як повідомлялося, Північна Корея прискорює ядерну програму. За даними Сеула, Пхеньян здатний щороку виробляти матеріали для 10–20 ядерних боєголовок попри заклики до денуклеаризації та спроби відновити переговори.

Зауважимо, українське ГУР заявило, що контингент армії КНДР продовжує брати участь у війні Росії проти України на боці агресора. Станом на січень 2026 року солдати Кім Чен Ина перебувають у Курській області, звідки ведуть атаки на прикордонні українські громади.