Роковини війни в Україні: Дорофєєва показалась у сльозах, а Єфросиніна згадала марні звернення

Маша Єфросиніна та Надя Дорофєєва

Реклама

Чотири роки тому, на світанку 24 лютого 2022 року, Україна прокинулася від вибухів і сирен. Повномасштабне вторгнення росії стало початком одного з найважчих періодів у сучасній історії нашої держави.

За ці роки українці пройшли крізь біль утрат, розлуки й випробувань, але водночас продемонстрували світові силу єдності, стійкість і непохитну віру в перемогу.

Дата 24 лютого стала символом незламності та національного спротиву.

Реклама

У четверті роковини повномасштабної війни відомі українці, серед яких Надя Дорофєєва, Катерина Осадча, Алан Бадоєв та багато інших, згадують перші миті того ранку.

Надя Дорофєєва

На своїй Instagram-сторінці співачка поділилася світлиною, що датується ранком 24 лютого 2022 року та прокометувала, який страх та біль її тоді осягнув.

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Також зірка пригадала останні моменти мирного життя, а саме світлину на фотоапарат миттєвого друку, на якій зображені щасливі подруги, та підпис про символічну назву їхнього чату:

Реклама

“В цей день ми створили спільну групу в Телеграм, яку назвали “Життя мрії”. Група проіснувала один день”, - ділиться співачка.

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Катерина Осадча

Ведуча поділилася низкою кадрів з першого дня повномасштабної війни, серед них фотографія з магазину, додаючи текст про те, якими недоречними тепер здаються медицинські маски в супермаркеті.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Зірка також опублікувала стриманий допис, де на чорному тлі написала слова, які відгукуються кожному та пускають сиріт по шкірі:

Реклама

“4 роки. Так багато і так мало. Коли життя перевертається, коли лютий – нова точка відліку для мільйонів людей. Тепер ми знаємо, як літають ракети, а ще і шахеди, і страшно, але вже зрозуміло, що летить не обов’язково в тебе… Все ще війна і страшно від того, що ми не знаємо, коли кінець…”, - говорить ведуча.

Допис Катерини Осадчої / © instagram.com/kosadcha

Особливо щемкою стала опублікована фотографія з маленьким сином Катерини – Івасиком, яку ведуча супроводжує спогадами:

“Івасик такий ще малий, ми намагаємося при дітях не впадати в паніку і трохи посміхатися. І тут ми ще не знаємо, що цей жах надовго і з цього дня ми будемо вчитися жити по-новому. 24.02.2022”, - додала ведуча.

Катерина Осадча з сином Іваном / © instagram.com/kosadcha

Алан Бадоєв

Реклама

Відомий режисер Алан Бадоєв поділився з шанувальниками роликом, у якому згадував пекельну ніч початку повномасштабної війни. Також зазначив про те, що щороку саме в цей день дуже важко заснути, адже голову переповнюють роздуми про свій стан у той момент та почуття, які пережили всі українці:

“Так багато часу вже пройшло. Так багато життів змінилося. Так багато втрачено життів. Чи можна це осягнути? Навіть не знаю… Осягнути можна, але чи хочеться?

Ми стаємо сильнішими. Але стати сильнішими – це ж не стати черствішими, а стати мудрішими.

Здається, що ось-ось лунатимуть сирени, але мозок вже так не реагує на їх звук, як було вперше, коли ти просто не можеш у це повірити.

Реклама

Це особлива ніч, а завтра буде дуже особливий день. День, який краще ніколи не наставав би… Якого ми краще ніколи б не знали…”

Алан Бадоєв / © прес-служба Алана Бадоєва

Маша Єфросиніна

Ведуча опублікувала ролик у продовження власних відео-звернень, які розлетілися соціальними мережами на початку повномасштабної війни. У старих публікаціях Маша зверталася до колег з росії з проханнями нести правду у маси, допомогти народу країни-агресора розплющити очі. Проте її сподівання швидко розбилися об скелю пропаганди на теренах рф.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

У четверті роковини вторгнення ведуча символічно у тому ж худі в своєму кабінеті звертається вже до українського народу:

Реклама

“Я була дуже наївна, а ще була дуже зла. Я кричала у кожному зверненні в екран. Це злість від безсилля. І вона зникла. Тому що я зрозуміла одне: у нас є така сама аномальна сила.

Якби я сьогодні зустріла цю Машу 2022 року, я б сказала їй: “Ти, Машо, не уявляєш, на що ти здатна. Так, ти змінишся, змінишся сильно, іноді ти не будеш впізнавати себе в дзеркалі, іноді ти не будеш впізнавати всі свої прояви, бо вони стали нові. Ти стала по-іншому навіть розмовляти, поводитися, перестала бути легкою, ти стала жорсткішою і дуже стійкою”.

Досі дивно, коли думаєш, що ніколи не міг повірити в те, що буде 9 градусів тепла в квартирі, коли за вікном -20, а ти казатимеш: “Ок, головне цей день пережити”. Коли в коридорі немає місця, де пройти, бо там ціле спорядження для того, щоб бігти в укриття з дитиною. Чи що цей кабінет перетвориться на склад мого чоловіка, і цей піксель я буду бачити повсюди.

Хтось казав, боротися легко, коли є віра. А ви спробуйте боротися, коли віри немає…”

Реклама

Ведуча також зазначила про власну зневіру в Бога, коли побачила смерті дітей, і на противагу каже:

“Мої Боги – це енергетики, це військові, це парамедики, медики, вчителі, вчені, науковці, це комунальники, які приїжджають на місце вибухів, коли ще пил від вибухів стоїть у повітрі, а вони вже прибирать.

Ми дійсно стали надлюдьми. Ми дійсно дуже втомилися, але чи зламає це нас? Ні”.

Михайло Кацурін

Реклама

Ресторатор Міша Кацурін згадав, як минули його перші дні повномасштабного вторгнення у своїх Instagram-історіях. Він зазначив, що дав десятки інтерв’ю для медіа різних країн світу:

“За перші тижні війни я дав штук 80 інтерв’ю світовим медіа – від бразильських до японських. Мав графік тих інтерв’ю і денних, і нічних (через різні часові пояси) і 2 таблички “NATO close the sky” – червону і чорну, які міняв для різноманітності”.

Допис Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Михайло також поновив спогад про власну родинну історію, а саме про свого батька, який проживає на території росії та, на превеликий жаль, піддався пропаганді росмедіа. У сподіваннях повпливати на нього та інших громадян рф ресторатор започаткував проєкт, та той не увінчався успіхом. Наразі Кацурін не спілкується з батьком:

Допис Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

“Інтерв’ю в мене брали через цей пост про мого батька, який живе в росії і який вперто не вірив мені, що почалося вторгнення. І через ідеалістичний проєкт “папа повір”, який ми з друзями запустили в надії налагодити комунікацію з родичами по той бік барикад і в надії, що правда про війну, яку ми будемо їм розповідати, стане альтернативою російським змі.

Реклама

Минуло 4 роки. З батьком ми не спілкуємось. Він і десятки мільйонів інших росіян продовжують вважати, що вбивати українців це ок і що їх підтримує і партія, і Бог. Проєкт “папа повір” ми через пів року закрили. Які ж ми були наївні”.

Допис Міші Кацуріна / © instagram.com/misha_katsurin

Нагадаємо, у четверті роковини повномасштабної війни українців підтримав британський актор Ієн Маккеллен. Зірка "Володаря перснів" зачитав поезію військового ЗСУ.