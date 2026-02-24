Буданов назвав неприпустимі дії у війні

Буданов про війну з РФ / © Getty Images

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов наголосив, що навіть під час війни існують межі, які жодна зі сторін конфлікту не має права порушувати.

Про це він розповів у коментарі «РБК-Україна».

За словами Буданова, війна завжди пов’язана з насильством і руйнуваннями, проте певні дії залишаються неприйнятними: прицільні удари по лікарнях і пологових будинках, руйнування історичних і культурних об’єктів, убивства цивільних, особливо дітей.

«Я не можу зрозуміти, як можна застосовувати зброю проти людей, які фізично не здатні чинити опір — дітей або літніх осіб. Це втрата людської гідності», — підкреслив він.

Очільник ОПУ також виступив проти атак на політичні центри та місця перебування керівників країн, які ведуть війну. За його словами, дотримання таких правил особливо важливе в умовах мирних переговорів, які наразі тривають.

«Навіть у війні, яку ми вважаємо несправедливою і загарбницькою, необхідно дотримуватися принципів, щоб наблизити довгоочікуваний стійкий мир», — додав він.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що російські лідери мають бути покарані за війну проти України. Євросоюз виділив перші €10 млн на створення Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні проти України.

Раніше йшлося про рішення суду у справі Дениса Куликовського на прізвисько «Палич», який був головним наглядачем і катом таємної в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку ще до повномасштабного вторгнення.

2020 року, після одного з обмінів, цивільні бранці почали розповідати, що роками відбувалося у цій катівні. Тоді і з’ясувалося, що «Палич» катував людей струмом, бив до непритомності та ґвалтував. Затримали його в Києві наприкінці 2021-го, а за два роки суд виніс вирок — 15 років за ґратами.