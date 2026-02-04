У США розкрили, що допоможе Україні відновити економіку після завершення війни

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна здатна продемонструвати стрімке економічне зростання та подвоїти свій внутрішній валовий продукт (ВВП) упродовж наступної декади.

Про це посадовець повідомив під час брифінгу, коментуючи тристоронні переговори в Абу-Дабі.

За словами очільника Держдепу, стратегічні плани з відновлення і розвитку країни розробляються вже зараз, щоб розпочати їхню реалізацію одразу після закінчення бойових дій. Вашингтон розглядає процвітання економіки України як складник тривалого та стабільного миру.

Реклама

Ключовим ресурсом для майбутньої відбудови та фінансової незалежності держави американська сторона вважає багаті поклади критично важливих корисних копалин.

«Критично важливі корисні копалини України є частиною її майбутнього економічного процвітання. Ця війна колись закінчиться, і коли це станеться, Україні потрібно буде використати всі свої ресурси, щоб мати змогу її відбудувати. Україна має величезний економічний потенціал, це країна, яка може подвоїти свій ВВП протягом наступного десятиліття за допомогою правильних економічних кроків», — заявив державний секретар США.

Що відомо про переговори з РФ в Абу-Дабі

Нагадаємо, перший день мирних переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі завершився. Українська сторона прагне з’ясувати реальні наміри Росії та США.

Українську делегацію в Абу-Дабі представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник ОП Олександр Бевз.

Реклама

Як повідомляли ЗМІ, під час попередніх раундів в Абу-Дабі компромісів досягти не вдалося, водночас США та Росія здійснюють тиск на Україну.

За словами Володимира Зеленського, Україна готова до предметної розмови і зацікавлена, щоб результат наблизив до реального й достойного закінчення війни.