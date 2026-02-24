Оракул Ленорман на 25 лютого 2026 року: день грошей, конфліктів і різких рішень

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман на 25 лютого 2026 року попереджає про фінансові питання та ситуації, які можуть загостритися. Карти вказують на день грошей, напружених розмов і рішень, що вплинуть на найближчі події для всіх знаків зодіаку.

Загальна енергія дня — карта Серп

Серп означає різке відсікання, завершення, конфлікт або необхідність швидко діяти. Це не пасивний день.

25 лютого:

можливі раптові рішення

різкі слова

несподівані витрати

завершення старих історій

Овен — Ведмідь

Фінансовий тиск або впливова людина змусять ухвалити рішення.

Телець — Дороги

Постане вибір, який вплине на подальший розвиток подій.

Близнята — Риба

Грошове питання стане головним.

Рак — Лисиця

Не довіряйте першому враженню.

Лев — Кільце

Можлива серйозна домовленість або зобов’язання.

Діва — Книжка

Не вся інформація буде відкритою.

Терези — Птахи

Емоційні розмови можуть загостритися.

Скорпіон — Сонце

Попри напруженість, шанс на успіх зберігається.

Стрілець — Башта

Офіційне рішення або дистанція у спілкуванні.

Козоріг — Якір

Стабільність допоможе втримати ситуацію.

Водолій — Серце

Особисте питання вийде на перший план.

Риби — Корабель

Можлива зміна планів або напрямку.

25 лютого 2026 року — день, коли затягувати не вдасться. Рішення доведеться ухвалювати швидко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.