Оракул Ленорман на 23 лютого – 1 березня 2026 року: тиждень переломних рішень і фінансових змін

Оракул Ленорман на 23 лютого – 1 березня 2026 року вказує на переломний період наприкінці зими. Карти попереджають про фінансові зміни, важливі новини та рішення, які вплинуть на подальший розвиток подій для всіх знаків зодіаку.

Загальна енергія тижня — карта Дороги

Дороги символізують вибір, розгалуження та альтернативи. З 23 лютого по 1 березня кожному доведеться визначатися — у грошах, роботі або особистих питаннях.

Це тиждень:

прийняття стратегічних рішень

зміни напрямку

нових домовленостей

фінансових підрахунків

Овен — Ведмідь

Фінансова сила або впливова особа відіграватиме ключову роль.

Телець — Книга

Не вся інформація буде відкритою. Варто не поспішати з висновками.

Близнята — Риба

Грошова тема виходить на перший план. Можливий прибуток.

Рак — Коса

Різке завершення ситуації або швидке рішення.

Лев — Кільце

Угода або важлива домовленість визначить подальший курс.

Діва — Сад

Публічність, зустрічі або соціальна активність.

Терези — Якір

Стабілізація у професійній сфері.

Скорпіон — Лілії

Спокійний, але стратегічний період.

Стрілець — Лисиця

Уважність до деталей убереже від помилки.

Козоріг — Сонце

Позитивний розвиток подій, якщо діяти впевнено.

Водолій — Башта

Офіційні рішення або дистанція у стосунках.

Риби — Букет

Приємний бонус або несподіваний жест уваги.

Що особливо важливо цього тижня

не відкладати ключові рішення

уважно читати фінансові умови

не піддаватися емоційним провокаціям

завершувати те, що давно тягнеться

23 лютого – 1 березня 2026 року — тиждень вибору. Від рішень, прийнятих зараз, залежатиме старт весни.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.