Астрологиня назвала знаки зодіаку, які найбільше на світі бояться зради

Проте ми не живемо в постійному її очікуванні — це був би занадто сильний стрес, проте є й ті, хто переживає його постійно, оскільки підозрює у зраді всіх, хто перебуває поруч.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які найбільше на світі бояться зради.

Терези

Терези самі готові зрадити кохану людину будь-якої миті, тож і її рівняють по собі, тобто підозрюють у всіх смертних гріхах, зокрема й у зраді. Водночас самі вони чомусь не бояться завдавати іншим такого болісного удару, бо впевнені: вони такі чудові, що всі мають їм прощати.

Стрілець

Стрільці стовідсотково впевнені в собі представники зодіаку, але цю їхню впевненість легко похитнути. Зазвичай першу зраду вони переживають доволі легко, а от друга — і, тим паче, третя — викликає у них біль, який призводить до постійного страху очікування того, що це станеться знову.

Козоріг

Козороги — найзакритіший знак зодіакального кола, але ця їхня якість — не причина, а наслідок: вони бояться пускати будь-кого в душу, побоюючись, що їм зроблять боляче. А найсерйознішим ударом для них стане зрада коханої людини чи близького друга, тож не дивно, що страх зради для них — найсильніший.

