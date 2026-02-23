ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1279
1 хв

Нічна атака БпЛА та удари по Росії: головні новини ночі 23 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Удар по НПС «Калейкіно»

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 лютого 2026 року:

  • Іран готовий на поступки щодо ядерної програми, щоб уникнути удару США — Reuters Читати далі –>

  • У Запоріжжі через атаку БпЛА загинула людина — ОВА Читати далі –>

  • У російському Татарстані дрони атакували нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» Читати далі –>

  • Бєлгород зазнав масованого ракетного удару: у місті зникло світло (відео) Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

1279
