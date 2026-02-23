- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1279
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА та удари по Росії: головні новини ночі 23 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 лютого 2026 року:
Іран готовий на поступки щодо ядерної програми, щоб уникнути удару США — Reuters Читати далі –>
У Запоріжжі через атаку БпЛА загинула людина — ОВА Читати далі –>
У російському Татарстані дрони атакували нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» Читати далі –>
Бєлгород зазнав масованого ракетного удару: у місті зникло світло (відео) Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>