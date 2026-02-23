Названо найгірший овоч для бульйону, але навіть досвідчені господині кладуть його у страву

Як правильно варити бульйон / © Фото з відкритих джерел

Бульйон здається простою стравою, але саме він найкраще показує майстерність кухаря. Прозорість, легкість, чистий смак — це результат точного підбору інгредієнтів. Однак навіть досвідчені господині часом додають у каструлю те, що абсолютно не підходить для класичного бульйону, і саме тому він виходить каламутним і важким. Йдеться про овоч, який більшість вважає універсальним. Це картопля.

Чому картопля — найгірший овоч для бульйону

Картопля для бульйону є справжнісіньким ворогом. Під час варіння вона інтенсивно виділяє крохмаль, який моментально робить рідину каламутною. Навіть один невеликий шматочок здатен позбавити бульйон прозорості, через що той втрачає свій класичний вигляд.

Крохмаль не лише псує колір. Він забиває смак, роблячи бульйон густуватим і важким. Замість чистої, ароматної основи виходить рідина, що нагадує суп-пюре, у якому м’ясо вже не має можливості розкрити свої тонкі смакові ноти.

Окрім цього, картопля швидко розварюється, її шматочки розпадаються, і дрібні частинки плавають по всій каструлі, створюючи ефект «хмарності». Повернути прозорість після цього неможливо.

Чому господині продовжують класти картоплю в бульйон

Дехто робить це «щоб було ситніше» або тому, що картопля є в багатьох супах. Але суп і бульйон — це різні речі.

Бульйон — це основа, яку використовують у супах, соусах, підливах, тому вона повинна бути чистою, легкою та прозорою. Картопля ж перетворює її на окрему страву й руйнує баланс смаку.

Які овочі підходять для варіння бульйону замість картоплі

Для прозорого та ароматного бульйону ідеально підходять цибуля, морква, селера та пастернак.

Вони не містять крохмалю, не роблять бульйон каламутним і підсилюють м’ясний аромат, а не перебивають його.