Отрута на тарілці: який популярний продукт стає небезпечним, якщо його неправильно приготувати
Який продукт може спричинити серйозне отруєння через неправильну термічну обробку: як правильно готувати його без ризику для здоров’я.
У більшості випадків ми сприймаємо знайому їжу як абсолютно безпечну. Проте є продукти, які приховують у собі ризики, якщо їх неправильно готувати. Один із найпопулярніших продуктів домашньої кухні здатний перетворитися з корисного джерела білка на справжню токсичну загрозу. Фахівці попереджають: достатньо лише однієї критичної помилки — і наслідки можуть бути дуже неприємними.
Який продукт може спричинити отруєння, якщо його неправильно приготувати
Йдеться про червону квасолю — улюблений інгредієнт для салатів, супів, рагу та дієтичних страв. Вона поживна, смачна й дуже корисна, але лише тоді, коли приготована правильно. У сирих або недоварених зернах міститься природна токсична речовина — фітогемаглютинін, що може викликати серйозні симптоми харчового отруєння.
Навіть кілька неправильно оброблених бобів можуть спровокувати:
нудоту та сильний біль у животі;
блювання;
діарею;
загальну інтоксикацію;
різку слабкість.
Перші симптоми з’являються вже через 1-3 години після вживання продукту. Проблема в тому, що люди часто не підозрюють про токсичність квасолі, вважаючи її звичайною дієтичною їжею.
Головна помилка, яку роблять господині під час приготування червоної квасолі
Найпоширеніша помилка — заливати суху квасолю холодною водою й одразу ставити варитися, пропускаючи етап вимочування. Ще одна — варити боби занадто мало і знімати з плити, коли вони ще твердуваті всередині.
Ще більш небезпечна дія — використовувати мультиварку або повільний режим варіння для сухої квасолі. За низьких температур токсин не руйнується, а навпаки, може активізуватися.
Як правильно приготувати червону квасолю, щоб вона стала безпечною
Замочуйте не менше 8-12 годин. За цей час частина шкідливих речовин переходить у воду.
Злийте воду після замочування. Ніколи не варіть квасолю в тій самій рідині.
Варіть у киплячій воді щонайменше 15 хвилин на сильному вогні, а після цього зменшуйте температуру та доварюйте до м’якості.
Не використовуйте мультиварку для сухих бобів. Якщо бажаєте готувати в ній, попередньо проваріть 15 хвилин у каструлі.
Не пробуйте квасолю на смак, якщо вона ще тверда. Токсин не має запаху чи смаку, тож визначити його наявність неможливо.