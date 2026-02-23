ТСН у соціальних мережах

Рецепти
15
1 хв

Капуста, тушкована на сковороді з томатною пастою: рецепт корисного гарніру

Страва готується без м’яса, тому ідеально підійде для вегетаріанців або тих, хто постує.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 година
81 ккал
Капуста тушкована на сковороді з томатною пастою

Капуста, тушкована на сковороді з томатною пастою / © Credits

Тушкована капуста — це смачна й корисна страва, яка урізноманітнює ваше щоденне меню та підійде як для обіду, так і для вечері до м’яса або як самостійний гарнір.

Інгредієнти

капуста білокачанна
800 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
паста томатна
2 ст. л.
вода
70 мл
цукор
0,5 ч. л.
лист лавровий
1 шт.
олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Капусту нашаткуйте тонкою соломкою.

  2. Цибулю і моркву очистіть, цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на крупну тертку.

  3. На пательні з олією обсмажте цибулю до прозорості, потім викладіть моркву та обсмажте ще п’ять хвилин.

  4. Додайте капусту, перемішайте і тушкуйте під закритою кришкою на середньому вогні 10–12 хвилин, періодично помішуючи.

  5. Згодом додайте томатну пасту, чорний мелений перець, лавровий лист, цукор, сіль, влийте воду і добре перемішайте.

  6. Тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні 25–30 хвилин до м’якості капусти.

Поради:

  • Замість томатної пасти можна використовувати свіжі помідори.

