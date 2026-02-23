- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 1 хв
Капуста, тушкована на сковороді з томатною пастою: рецепт корисного гарніру
Страва готується без м’яса, тому ідеально підійде для вегетаріанців або тих, хто постує.
Тушкована капуста — це смачна й корисна страва, яка урізноманітнює ваше щоденне меню та підійде як для обіду, так і для вечері до м’яса або як самостійний гарнір.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 800 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- паста томатна
- 2 ст. л.
- вода
- 70 мл
- цукор
- 0,5 ч. л.
- лист лавровий
- 1 шт.
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
Капусту нашаткуйте тонкою соломкою.
Цибулю і моркву очистіть, цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на крупну тертку.
На пательні з олією обсмажте цибулю до прозорості, потім викладіть моркву та обсмажте ще п’ять хвилин.
Додайте капусту, перемішайте і тушкуйте під закритою кришкою на середньому вогні 10–12 хвилин, періодично помішуючи.
Згодом додайте томатну пасту, чорний мелений перець, лавровий лист, цукор, сіль, влийте воду і добре перемішайте.
Тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні 25–30 хвилин до м’якості капусти.
Поради:
Замість томатної пасти можна використовувати свіжі помідори.