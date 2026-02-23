Кейт Гадсон у вишуканій червоній сукні була найяскравішою акторкою церемонії в Лондоні

Кейт Гадсон та її партнер Денні Фудзікава / © Associated Press

У неділю, 22 лютого, Королівський фестивальний зал у Лондоні перетворився на справжній епіцентр гламуру та шику завдяки церемонії вручення кінопремії BAFTA. Традиційно на червоній доріжці зібралися найвідоміші імена кіноіндустрії.

Серед запрошених цього року була американська акторка Кейт Гадсон, оскільки її номінували у категорії «Найкраща жіноча роль». Нагороду вона, на жаль не отримала, поступившись Джессі Баклі, однак ретельно підготувалась до своєї появи і стала однією із найгарніших зірок на заході.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт обрала вишукану червону сукню від Prada, яку для неї створили за індивідуальним замовленням. Це було ідеально пробумане у своїй лаконічності та вишукані вбрання, яке ідеально пасувало акторці. Сукня мала відкриті плечі, ідеальну довжину, підкреслювала фігуру та була доповнена довгим шлефом.

Простоту дизайну та фасону актора доповнила блиском діамантів, які у неї були від Chaumet. Також Кейт зробила елегантну високу зачіску-пучок, щоб її спила була відкритою, адже там у сукні був цікавий фігурний виріз.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Також зовсім скоро ми побачимо Кейт на червоній доріжці церемонії «Оскар», оскільки акторка також цього року серед номінантів на цю почесну премію за роль у фільмі «Пісня любові». Кейт номінували у категорії «Найкраща жіноча роль» і це за її кар’єру вже друга номінація на цю кінопремію.