Кейт Гадсон у вишуканій червоній сукні була найяскравішою акторкою церемонії в Лондоні
Акторка вкотре продемонструвала, чому її вважають власницею чудового смаку.
У неділю, 22 лютого, Королівський фестивальний зал у Лондоні перетворився на справжній епіцентр гламуру та шику завдяки церемонії вручення кінопремії BAFTA. Традиційно на червоній доріжці зібралися найвідоміші імена кіноіндустрії.
Серед запрошених цього року була американська акторка Кейт Гадсон, оскільки її номінували у категорії «Найкраща жіноча роль». Нагороду вона, на жаль не отримала, поступившись Джессі Баклі, однак ретельно підготувалась до своєї появи і стала однією із найгарніших зірок на заході.
Кейт обрала вишукану червону сукню від Prada, яку для неї створили за індивідуальним замовленням. Це було ідеально пробумане у своїй лаконічності та вишукані вбрання, яке ідеально пасувало акторці. Сукня мала відкриті плечі, ідеальну довжину, підкреслювала фігуру та була доповнена довгим шлефом.
Простоту дизайну та фасону актора доповнила блиском діамантів, які у неї були від Chaumet. Також Кейт зробила елегантну високу зачіску-пучок, щоб її спила була відкритою, адже там у сукні був цікавий фігурний виріз.
Також зовсім скоро ми побачимо Кейт на червоній доріжці церемонії «Оскар», оскільки акторка також цього року серед номінантів на цю почесну премію за роль у фільмі «Пісня любові». Кейт номінували у категорії «Найкраща жіноча роль» і це за її кар’єру вже друга номінація на цю кінопремію.