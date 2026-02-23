Одна з країн ЄС змінила правила в’їзду для українців: за що розвертають на кордоні

Поїздки українців до Євросоюзу / © ТСН.ua

На пунктах пропуску з Румунією фіксують масові відмови у в’їзді українським автомобілістам через оновлені вимоги до технічного стану авто. Дізнайтеся, який сертифікат став обов’язковим та що ще перевіряють прикордонники 2026 року.

Про це пише видання «Новини.LIVE».

На пунктах пропуску з Румунією українські водії дедалі частіше отримують відмови у в’їзді. Причина — оновлені правила сусідньої держави: тепер обов’язковим є документ, що підтверджує технічний стан автомобіля. Без нього перетнути кордон неможливо навіть у разі транзиту.

Сертифікат техогляду авто

Нові вимоги передбачають, що для в’їзду До Румунії необхідно показати сертифікат технічного огляду. Він засвідчує справність транспортного засобу та його безпечність для дорожнього руху.

Отримати документ можна лише на сертифікованій станції після комплексної перевірки авто — від гальмівної системи до освітлення та рівня викидів.

Які документи потрібні для в’їзду до Румунії?

Щоб уникнути відмови у пропуску, водіям варто підготувати повний пакет документів:

біометричний паспорт або візу;

реєстраційні документи на автомобіль;

медичне страхування;

підтвердження мети поїздки (бронювання житла або запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків 18-60 років;

довіреність, якщо авто не належить водієві.

Що заборонено ввозити до Румунії?

Митні правила залишаються суворими: до Румунії не дозволяється перевозити м’ясні та молочні продукти, мед, зброю, наркотичні речовини, піратські товари, тварин без дозволів, а також готівку у розмірі понад 10 тис. євро без декларації.

Правила в’їзду до Румунії 2026 року

Перед поїздкою до Румунії радять перевіряти актуальні вимоги. Для безвізових подорожей необхідний чинний біометричний закордонний паспорт. Перебування дозволене до 90 днів у межах 180-денного періоду. Якщо мета — робота чи навчання, потрібно заздалегідь оформити відповідну візу.

Під час транзиту прикордонники можуть попросити підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання. Також обов’язковим є медичне страхування з покриттям не менше ніж 30 тис. євро.

Нагадаємо, від 16 лютого до 3 квітня на пункті пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією через ремонт мосту обмежили рух транспорту: у будні від 09:00 до 16:00 оформлення авто призупинене. Для пішоходів перехід залишається вільним.