Одна из стран ЕС изменила правила въезда для украинцев: за что разворачивают на границе
Соседняя страна усилила контроль за украинским транспортом, требуя специальное подтверждение технической исправности.
На пунктах пропуска с Румынией фиксируют массовые отказы во въезде украинским автомобилистам из-за обновленных требований к техническому состоянию авто. Узнайте, какой сертификат стал обязательным и что еще проверяют пограничники в 2026 году.
Об этом пишет издание «Новыны.LIVE».
На пунктах пропуска с Румынией украинские водители все чаще получают отказы во въезде. Причина — обновленные правила соседнего государства: теперь обязательным является документ, подтверждающий техническое состояние автомобиля. Без него пересечь границу невозможно даже в случае транзита.
Сертификат техосмотра авто
Новые требования предусматривают, что для въезда в Румынию необходимо показать сертификат технического осмотра. Он удостоверяет исправность транспортного средства и его безопасность для дорожного движения.
Получить документ можно только на сертифицированной станции после комплексной проверки авто — от тормозной системы до освещения и уровня выбросов.
Какие документы нужны для въезда в Румынию?
Чтобы избежать отказа в пропуске, водителям следует подготовить полный пакет документов:
биометрический паспорт или визу;
регистрационные документы на автомобиль;
медицинскаую страховку;
подтверждение цели поездки (бронирование жилья или приглашение);
военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет;
доверенность, если авто не принадлежит водителю.
Что запрещено ввозить в Румынию?
Таможенные правила остаются строгими: в Румынию не разрешается перевозить мясные и молочные продукты, мед, оружие, наркотические вещества, пиратские товары, животных без разрешений, а также наличные в размере более 10 тыс. евро без декларации.
Правила въезда в Румынию в 2026 году
Перед поездкой в Румынию советуют проверять актуальные требования. Для безвизовых путешествий необходим действующий биометрический загранпаспорт. Пребывание разрешено до 90 дней в пределах 180-дневного периода. Если цель — работа или учеба, нужно заранее оформить соответствующую визу.
Во время транзита пограничники могут попросить подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Также обязательным является медицинское страхование с покрытием не менее 30 тыс. евро.
Напомним, с 16 февраля по 3 апреля на пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» на границе с Румынией из-за ремонта моста ограничили движение транспорта: в будни с 09:00 до 16:00 оформление авто приостановлено. Для пешеходов переход остается свободным.