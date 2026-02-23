Одна из стран ЕС изменила правила въезда для украинцев: за что разворачивают на границе

Поездки украинцев в Евросоюз / © ТСН.ua

На пунктах пропуска с Румынией фиксируют массовые отказы во въезде украинским автомобилистам из-за обновленных требований к техническому состоянию авто. Узнайте, какой сертификат стал обязательным и что еще проверяют пограничники в 2026 году.

Об этом пишет издание «Новыны.LIVE».

На пунктах пропуска с Румынией украинские водители все чаще получают отказы во въезде. Причина — обновленные правила соседнего государства: теперь обязательным является документ, подтверждающий техническое состояние автомобиля. Без него пересечь границу невозможно даже в случае транзита.

Сертификат техосмотра авто

Новые требования предусматривают, что для въезда в Румынию необходимо показать сертификат технического осмотра. Он удостоверяет исправность транспортного средства и его безопасность для дорожного движения.

Получить документ можно только на сертифицированной станции после комплексной проверки авто — от тормозной системы до освещения и уровня выбросов.

Какие документы нужны для въезда в Румынию?

Чтобы избежать отказа в пропуске, водителям следует подготовить полный пакет документов:

биометрический паспорт или визу;

регистрационные документы на автомобиль;

медицинскаую страховку;

подтверждение цели поездки (бронирование жилья или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет;

доверенность, если авто не принадлежит водителю.

Что запрещено ввозить в Румынию?

Таможенные правила остаются строгими: в Румынию не разрешается перевозить мясные и молочные продукты, мед, оружие, наркотические вещества, пиратские товары, животных без разрешений, а также наличные в размере более 10 тыс. евро без декларации.

Правила въезда в Румынию в 2026 году

Перед поездкой в Румынию советуют проверять актуальные требования. Для безвизовых путешествий необходим действующий биометрический загранпаспорт. Пребывание разрешено до 90 дней в пределах 180-дневного периода. Если цель — работа или учеба, нужно заранее оформить соответствующую визу.

Во время транзита пограничники могут попросить подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Также обязательным является медицинское страхование с покрытием не менее 30 тыс. евро.

Напомним, с 16 февраля по 3 апреля на пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» на границе с Румынией из-за ремонта моста ограничили движение транспорта: в будни с 09:00 до 16:00 оформление авто приостановлено. Для пешеходов переход остается свободным.