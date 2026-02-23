Поставил на колени и бил ногами: офицер устроил расправу над солдатами на Черкасщине

Поставил на колени и бил ногами: детали расправы офицера над солдатами в Черкасской области

Реклама

В Черкасской области офицер поставил солдат на колени перед строем побратимов и жестоко избил одного из них.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, во время утреннего построения из-за внезапно возникшего конфликта офицер приказал пяти солдатам стать на колени перед строем. Этому командиру показалось мало: он подошел к одному из солдат и стал наносить ему удары руками и ногами по голове и лицу. В общей сложности зафиксировано около десяти ударов. Пострадавший госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

Реклама

Следователи задержали чиновника на следующий день после инцидента и открыли уголовное производство. Офицеру сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Отдельно следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области дважды судимый командир убил мобилизованного на полигоне, а затем закопал.