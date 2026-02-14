Возле границы с Румынией нашли тело украинца - что известно (фото)

ГПСУ / © УНИАН

Возле государственной границы с Румынией обнаружено тело мужчины 1997 года рождения, жителя Ивано-Франковской области.

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

«К пограничникам обратились родственники гражданина, которые сообщили, что он планирует незаконно пересечь государственную границу, однако во время нелегального похода мужчине стало плохо. Группа реагирования обнаружила его тело недалеко от границы», — отметили в сообщении.

По заключению врачей, смерть наступила из-за сердечной недостаточности. В управлении также напомнили, что с начала 2022 года на государственной границе зафиксировано более 70 случаев гибели мужчин при попытках незаконного пересечения границы.

«В очередной раз предостерегаем, что пересечение государственной границы вне пунктов пропуска — это не только незаконно, но и опасно для жизни и здоровья», — добавили пограничники.

Напомним, ранее мы писали о том, что возле границы с Румынией пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, но провалился под лед.