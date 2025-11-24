Сколько пересечений границы мужчинами 18–22 лет зафиксировали в Румынии за месяц: обнародована статистика

Пересечение границы

В течение первого месяца после того, как правительство Украины разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, на румынской границе было зарегистрировано более 7 тысяч пересечений.

Об этом сообщила Генеральная инспекция Пограничной полиции Румынии в ответ на запрос «Украинской правды. Жизнь».

Как сообщили румынские пограничники, с 28 августа по 30 сентября 2025 года через пункты пропуска на въезд в Румынию было зарегистрировано 7252 пересечения границы мужчинами указанной возрастной категории. Пограничная служба Румынии подчеркнула, что эта цифра отражает именно количество пересечений, а не отдельных лиц. Один человек мог совершить несколько поездок за указанный период.

Причины отказа во въезде

Румынские пограничники также уточнили, что в некоторых случаях гражданам Украины отказывали в пересечении границы. Решения о недопущении на территорию Румынии чаще всего касались следующих причин:

Недействительные документы. Паспорт или другие проездные документы были повреждены, просрочены или не отвечали действующим требованиям.

Превышение срока пребывания. Человек ранее находился в стране дольше, чем разрешал законный срок.

Отсутствие подтверждения цели поездки. Путешественник не мог документально доказать цель въезда (например, не имел брони отеля, приглашения, документов о работе или учебе).

Действующий запрет на въезд. Относительно человека уже действовал официальный запрет на пересечение границы из-за предыдущих нарушений.

Однако в Генеральной инспекции не предоставили точное количество случаев, когда украинцам было отказано во въезде в Румынию.

Напомним, количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, въехавших в Польшу в сентябре, возросло более чем в 10 раз по сравнению с августом. По данным поляков, с 28 августа по 28 сентября в Польшу въехало более 56 тыс. украинцев 18-22 лет. При этом из Польши в Украину въехало более 19,2 тыс.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина «похоронил» жену, чтобы выехать за границу.