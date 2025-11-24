- Дата публикации
Сколько пересечений границы мужчинами 18–22 лет зафиксировали в Румынии за месяц: обнародована статистика
Румыния впервые обнародовала статистику выезда мужчин 18-22 лет и объяснила причины отказов.
В течение первого месяца после того, как правительство Украины разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, на румынской границе было зарегистрировано более 7 тысяч пересечений.
Об этом сообщила Генеральная инспекция Пограничной полиции Румынии в ответ на запрос «Украинской правды. Жизнь».
Как сообщили румынские пограничники, с 28 августа по 30 сентября 2025 года через пункты пропуска на въезд в Румынию было зарегистрировано 7252 пересечения границы мужчинами указанной возрастной категории. Пограничная служба Румынии подчеркнула, что эта цифра отражает именно количество пересечений, а не отдельных лиц. Один человек мог совершить несколько поездок за указанный период.
Причины отказа во въезде
Румынские пограничники также уточнили, что в некоторых случаях гражданам Украины отказывали в пересечении границы. Решения о недопущении на территорию Румынии чаще всего касались следующих причин:
Недействительные документы. Паспорт или другие проездные документы были повреждены, просрочены или не отвечали действующим требованиям.
Превышение срока пребывания. Человек ранее находился в стране дольше, чем разрешал законный срок.
Отсутствие подтверждения цели поездки. Путешественник не мог документально доказать цель въезда (например, не имел брони отеля, приглашения, документов о работе или учебе).
Действующий запрет на въезд. Относительно человека уже действовал официальный запрет на пересечение границы из-за предыдущих нарушений.
Однако в Генеральной инспекции не предоставили точное количество случаев, когда украинцам было отказано во въезде в Румынию.
Напомним, количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, въехавших в Польшу в сентябре, возросло более чем в 10 раз по сравнению с августом. По данным поляков, с 28 августа по 28 сентября в Польшу въехало более 56 тыс. украинцев 18-22 лет. При этом из Польши в Украину въехало более 19,2 тыс.
