Билингвы стареют медленнее: изучение второго языка - новый anti-age секрет / © Credits

Реклама

Издание Martha Stewart рассказало о масштабном исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging, которое доказывает, что изучение или регулярное использование второго языка может замедлить биологическое старение мозга.

Это не метафора, не поэтический образ и не жизненное кредо. Это — данные, полученные на основе 86 149 человек в возрасте от 51 до 90 лет в 27 странах Европы.

Язык как новый фитнес для мозга

Исследовательская группа проанализировала показатели здоровья, стиль жизни и социальные факторы и рассчитала так называемый биобихевиоральный возрастной разрыв (BAG) — показатель, который демонстрирует, насколько «старый» вид имеет организм человека по сравнению с его реальным возрастом.

Реклама

Отрицательный BAG — человек стареет медленнее

Положительный BAG — старение ускоренное

Результаты впечатляют, ведь люди, которые живут в двуязычных сообществах или говорят как минимум на двух языках, стареют значительно медленнее, чем те, кто говорит только на одном. Более того:

Красноязычные люди вдвое чаще демонстрируют ускоренное старение.

Каждый дополнительный язык уменьшает риск ускоренного старения примерно вдвое.

Это не просто корреляция — это четкий сигнал.

Что происходит в мозгу, когда вы переключаетесь между языками

Каждый язык — это тренировка. Вы управляете вниманием, подавляете «лишнюю» информацию, переключаетесь между правилами и контекстами. Эта постоянная нагрузка укрепляет нейронные сети, которые с возрастом обычно ослабевают.

То есть мозг билингва — это как человек, который регулярно ходит в спортзал, от этого у него быстрее когнитивная реакция, сильнее механизмы контроля внимания, лучше память, выше гибкость мышления и устойчивые нейронные связи. И главное — медленнее темп биологического старения.

Реклама

Важность исследования

Ранее уже были работы, которые намекали на связь между многоязычием и устойчивостью мозга. Но они базировались на небольших выборках. Теперь мы имеем данные, собранные на десятках тысяч людей с наибольшими культурными и социальными различиями в Европе. Это первое исследование такого масштаба, которое демонстрирует:

билингвизм и мультилингвизм — это не элемент образования, а реальный фактор долголетия мозга

нейропластичность сохраняется даже в преклонном возрасте, если мозг получает «языковую нагрузку»

эффект накапливается, следовательно, чем больше языков, тем лучше

Чтобы получить эффект, не нужно свободно говорить. Достаточно регулярно взаимодействовать с языком. Это может быть подкаст на испанском по дороге на учебу, ежедневные 10 мин Duolingo, любимый сериал с субтитрами, переписка в соцсетях с иностранными друзьями, чтение рецептов, постов, коротких текстов на другом языке, повторение школьного французского за кофе и т.д.

И да, даже «bonjour» каждое утро — лучше, чем ничего.

В мире, где мы активно ищем способы замедлить старение, от ретинола до интеллектуальных тренажеров, оказывается, один из самых эффективных методов был рядом все время. Новое исследование показывает, что мозг, который живет одним языком, стареет быстрее. Мозг, который переключаться, сохраняет молодость.

Реклама

Поэтому, возможно, сейчас самое время записаться на курсы итальянского или наконец выучить те самые фразы, которые вы сохранили в закладках.