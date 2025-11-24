В Ровенской области мужчину, который лечится от бешенства, задержали в ТЦК: семья бьет тревогу

ТЦК / © Цензор.нет

В Ровенской области представители территориального центра комплектования задержали мужчину, который проходит антирабическое лечение после контакта с животным, больным бешенством.

О событии сообщили его сестра и врач "Суспільному".

По словам сестры военнообязанного Оксаны, ее брат с 4 ноября получает курс прививок от бешенства. 19 ноября работники ТЦК задержали его прямо на территории больницы, где мужчина должен получить очередную - четвертую - дозу вакцины.

После обращений родственников, медиков и сообщения в полицию прививки все же сделали вечером 20 ноября. В настоящее время мужчина находится в помещении ТЦК и, по словам сестры, его не отпускают.

"Его содержат в пятом отделении ТЦК. На вакцинацию привезли под конвоем четырех работников и забрали обратно", - рассказала она.

Последнюю – пятую – дозу мужчина должен получить 2 декабря. Однако семья и врачи опасаются, что ТЦК может не обеспечить своевременное введение вакцины или направить мужчину на полигон до завершения лечения. В ответе на официальный запрос, по словам сестры, указали, что "последняя вакцина уже введена", хотя речь идет о другой инъекции - на 28-й день после заражения.

Заведующая Корецким отделением Центра контроля и профилактики болезней Светлана Бондарчук-Данилюк подтвердила, что мужчина имел контакт с животным, больным бешенством, и проходит курс лечения. По ее словам, если вакцинацию не завершить в срок, курс придется начинать заново.

"Мы просили обеспечить сопровождение и гарантировать своевременную прививку. Но мужчину не отпускают, и мы не знаем, не направят ли его до 2 декабря на полигон", - отметила она.

Медики предупреждают: несоблюдение графика вакцинации от бешенства может представлять смертельную угрозу.

К слову, в октябре в Киеве произошло жесткое задержание мужчины: полиция и представитель ТЦК пытались надеть наручники на сидящего на земле парня (момент попал на видео). В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что инцидент произошел в Деснянском районе, и задержанный мужчина "находился в розыске". Множество правоохранителей объяснили проведением совместного рейда с представителями ТЦК.