У червоній сукні та шкіряних рукавичках: Кейт Гадсон сходила на світський обід

Акторка відвідала захід на честь майбутньої церемонії «Оскар».

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

У готелі Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз відбувся традиційний світський обід на честь номінантів на премію «Оскар». Захід відвідали зірки, що претендують на нагороди, зокрема акторка Кейт Гадсон, яка номінована у категорії «Найкраща жіноча роль». Цього року церемонія відбудеться у ніч проти 16 березня.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Акторка обрала образ від бренду Lanvin з колекції Pre-Fall 2026 — шовкову сукня без рукавів яскраво-червоного відтінку, яку носила у поєднанні зі шкіряними рукавичками та елегантним класичним поясом.

Також Кейт носила чорно-білі туфлі з відкритою п’яткою, прикраси від бренду David Webb та завершила весь цей ансамбль лаконічною зачіскою і макіяжем.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

У кар’єрі Кет це вже друга номінацію на «Оскар», адже впеше її номінували 2000 року за роль у фільмі «Майже знамениті». До речі, на свій перший обід на честь номінантів, який відбувся 2001 року, вона прийшла у зовсім іншому образі — білому топі та спідниці.

Кейт Гадсон, 2001 рік / © Getty Images

Кейт Гадсон, 2001 рік / © Getty Images

