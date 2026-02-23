Партнери заблокували виробництво Patriot для України: Зеленський розповів деталі

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Для вирішення питання ППО Україна хотіла б виробляти такі системи, як американські Patriot або ракети до них, але поки не отримала від партнерів на це дозвіл у вигляді ліцензій.

Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні питання — це протиповітряна оборона. Це найскладніше питання. На жаль, наші партнери досі не видають нам ліцензій на власне виробництво систем, наприклад, систем Patriot або навіть ракет для тих систем, які в нас уже є. Поки що ми не досягли успіху в цьому», — зазначив Зеленський.

Реклама

На запитання журналіста, чому партнери України не видають їй цих дозволів, президент України відповів: «Я не знаю. У мене немає відповіді».

Раніше Зеленський повідомив, що США відмовилися надати ліцензії на виробництво ракет до систем ППО Patriot у Європі, попри попередні обговорення та пропозиції з боку України.

За його словами, Україна ще кілька років тому порушувала питання створення в Європі достатніх виробничих потужностей для ракет протиповітряної оборони, зокрема для комплексів Patriot.

Водночас Зеленський висловив упевненість, що Європа зможе наростити власні спроможності у сфері виробництва ракет для ППО, однак наголосив на необхідності пришвидшення цього процесу.

Реклама

16 лютого міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль говорив, що його країна майже вичерпала свої запаси ракет протиповітряної оборони, які могла передати Україні.

Раніше також повідомлялося, що Лондон підтвердив передавання Україні новітніх гіперзвукових ракет Nightfall. Система вже пройшла випробування та може змінити баланс далекобійного озброєння в Європі.