В Україні змінено рух потягів у низці регіонів: подробиці
Через небезпечні умови у деяких областях фіксують зміни у русі поїздів «Укрзалізниці».
В Україні змінили рух потягів у низці регіонів. Причина — безпекова ситуація.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Де є зміни у русі поїздів
Херсонська область — поїзди курсують із урахуванням оперативних умов: між Миколаєвом і Херсоном пасажирів перевозять автобусами, а під час тривалої повітряної тривоги в Миколаєві слід перебувати в укритті.
Сумська та Чернігівська області — регіональні поїзди тимчасово прямують до та з Конотопа, на ніжинському напрямку діють змінені графіки приміського сполучення.
Харківська та Донецька область — від Лозової до Краматорська пасажирів підвозять автобусами, тоді як регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.
Запоріжжя — сполучення з Дніпром переважно забезпечують автобусні перевізники. Пасажирам радять стежити за повідомленнями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.
Українців закликають орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкніть push-сповіщення в застосунку УЗ.
Нагадаємо, РФ атакувала залізницю у двох областях. Так, пошкоджено інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.