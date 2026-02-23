ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
358
1 хв

В Україні змінено рух потягів у низці регіонів: подробиці

Через небезпечні умови у деяких областях фіксують зміни у русі поїздів «Укрзалізниці».

Катерина Сердюк
Укрзалізниця

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

В Україні змінили рух потягів у низці регіонів. Причина — безпекова ситуація.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Де є зміни у русі поїздів

  • Херсонська область — поїзди курсують із урахуванням оперативних умов: між Миколаєвом і Херсоном пасажирів перевозять автобусами, а під час тривалої повітряної тривоги в Миколаєві слід перебувати в укритті.

  • Сумська та Чернігівська області — регіональні поїзди тимчасово прямують до та з Конотопа, на ніжинському напрямку діють змінені графіки приміського сполучення.

  • Харківська та Донецька область — від Лозової до Краматорська пасажирів підвозять автобусами, тоді як регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

  • Запоріжжя — сполучення з Дніпром переважно забезпечують автобусні перевізники. Пасажирам радять стежити за повідомленнями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Українців закликають орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів та увімкніть push-сповіщення в застосунку УЗ.

Нагадаємо, РФ атакувала залізницю у двох областях. Так, пошкоджено інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.

